Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л

Преимущества

Эффективное смазывание узлов двигателя

Необходимая вязкость на протяжении всего периода эксплуатации

Защита двигателя от износа

Низкий уровень испарения

Сохраняет чистоту двигателя

Масло НС-синтетическое для садовой и силовой техники Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN C3 1 л LIQUI MOLY 39018 предназначено для использования с 4-тактными бензиновыми двигателями садовой техники. Средство эффективно при низких температурах. Масло проникает ко всем узлам, увеличивая срок их службы.