Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
Арт. О00000007994
Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
Арт. О00000007994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|синтетическое
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Тип
|четырехтактное
- Масло НС-синтетическое для садовой и силовой техники Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN C3 1 л LIQUI MOLY 39018 предназначено для использования с 4-тактными бензиновыми двигателями садовой техники. Средство эффективно при низких температурах. Масло проникает ко всем узлам, увеличивая срок их службы.
Преимущества
- Эффективное смазывание узлов двигателя
- Необходимая вязкость на протяжении всего периода эксплуатации
- Защита двигателя от износа
- Низкий уровень испарения
- Сохраняет чистоту двигателя