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Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
1 390 ₽
1 770 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
    Арт. О00000007994
    Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л

      Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л

      • -380 ₽
      1 390 ₽
      1 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007994

      Характеристики

      Производитель
      		Liqui Moly
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		синтетическое
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      • -380 ₽
      1 390 ₽
      1 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло НС-синтетическое для садовой и силовой техники Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN C3 1 л LIQUI MOLY 39018 предназначено для использования с 4-тактными бензиновыми двигателями садовой техники. Средство эффективно при низких температурах. Масло проникает ко всем узлам, увеличивая срок их службы.

        Преимущества

        • Эффективное смазывание узлов двигателя
        • Необходимая вязкость на протяжении всего периода эксплуатации
        • Защита двигателя от износа
        • Низкий уровень испарения
        • Сохраняет чистоту двигателя