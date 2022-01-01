Растяжки гидравлические
38 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 23 050 ₽31 кгУсилие, т: 10Ход штока, мм: 150Вес, кг: 31
- Персональная скидка
-
- 5 140 ₽6 400 ₽620 бар, 4.9 кгМакс. давление, бар: 620Усилие, т: 10Ход штока, мм: 150Вес, кг: 4.9
- -1 260 ₽
-
- 7 050 ₽620 бар, 7 кгМакс. давление, бар: 620Объем рабочей жидкости, л: 0.28Длина ручки, мм: 460Усилие, т: 10Вес, кг: 7
- Персональная скидка
-
- 4 300 ₽6 430 ₽6.28 кгОбъем рабочей жидкости, л: 0.52Длина ручки, мм: 265Усилие, т: 4Вес, кг: 6.28
- -2 130 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличии8 кгОбъем рабочей жидкости, л: 0.22Усилие, т: 10Ход штока, мм: 130Вес, кг: 8
- Нет в наличии1.8 кгУсилие, т: 4Ход штока, мм: 150Вес, кг: 1.8
- Нет в наличии17 кгОбъем рабочей жидкости, л: 0.28Усилие, т: 4Ход штока, мм: 150Вес, кг: 17
- Нет в наличии63 бар, 9.87 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 9.87
- Нет в наличии63 бар, 20.9 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 20.9
- Нет в наличии63 бар, 7.62 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 7.62
- Нет в наличии63 бар, 11.96 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 11.96
- Нет в наличии63 бар, 8.25 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 8.25
- Нет в наличии63 бар, 9.61 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 9.61
- Нет в наличии23 кгВес, кг: 23
- Нет в наличии19 кгВес, кг: 19
- Нет в наличии23 кгВес, кг: 23
- Нет в наличии63 бар, 21.98 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 21.98
- Нет в наличии
- Нет в наличииУсилие, т: 10
- Нет в наличии63 бар, 7.16 кгМакс. давление, бар: 63Вес, кг: 7.16
- Нет в наличии1.32 кгВес, кг: 1.32
- Нет в наличии65 бар, 6.77 кгМакс. давление, бар: 65Вес, кг: 6.77
- Нет в наличии65 бар, 2.45 кгМакс. давление, бар: 65Вес, кг: 2.45
В каталоге представлен гидравлический инструментарий для кузовного ремонта. Такие приборы необходимы в мастерских с высокой интенсивностью уровня выполняемых операций, способны ускорить процесс ремонта кузова. Расширенная комплектация и оптимальный функционал позволят выполнять различные виды работ в короткие сроки.580806
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить растяжки гидравлические в городе Ярославль по цене от 1364 до 45790 рублей. В наличии более 38 наименований. Растяжки гидравлические можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж