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Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275
5.0
1
4 300 ₽
6 430 ₽
Растяжки гидравлические
  • Персональная скидка
Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275
Арт. Х1313353
5.0
1
Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275
  • Персональная скидка

Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275

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  • -2 130 ₽
4 300 ₽
6 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1313353
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Привод
ручной
Объем рабочей жидкости, л
0.52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 130 ₽
4 300 ₽
6 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки MATRIX 513275 - ручное приспособление, которое применяется совместно с набором для рихтовки кузова автомобиля. Благодаря гидравлическому приводу оператор прикладывает минимум усилий во время проведения работ. Приспособление не требует сложного технического обслуживания и отличается простотой в управлении.

    Преимущества

    • Прочная конструкция
    • Тип резьбы штуцеров, установленных на шланге ZG1/2"
    • Простота эксплуатации
    • Применяется в комплекте с наборами MATRIX 51314, 51320, 51340, 51334, 51345
    • Долгий срок службы