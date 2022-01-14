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Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275
Арт. Х1313353
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Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки Matrix 513275
Арт. Х1313353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Привод
|ручной
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Объем рабочей жидкости, л
|0.52
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- Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки MATRIX 513275 - ручное приспособление, которое применяется совместно с набором для рихтовки кузова автомобиля. Благодаря гидравлическому приводу оператор прикладывает минимум усилий во время проведения работ. Приспособление не требует сложного технического обслуживания и отличается простотой в управлении.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Тип резьбы штуцеров, установленных на шланге ZG1/2"
- Простота эксплуатации
- Применяется в комплекте с наборами MATRIX 51314, 51320, 51340, 51334, 51345
- Долгий срок службы