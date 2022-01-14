Преимущества

Прочная конструкция

Тип резьбы штуцеров, установленных на шланге ZG1/2"

Простота эксплуатации

Применяется в комплекте с наборами MATRIX 51314, 51320, 51340, 51334, 51345

Долгий срок службы

Гидравлический насос со шлангом для 4-тонной растяжки MATRIX 513275 - ручное приспособление, которое применяется совместно с набором для рихтовки кузова автомобиля. Благодаря гидравлическому приводу оператор прикладывает минимум усилий во время проведения работ. Приспособление не требует сложного технического обслуживания и отличается простотой в управлении.