Компрессоры автомобильные
30 товаров
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- 2 130 ₽1.45 кгПроизводительность, л/мин: 45Максимальное давление: 7 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 1 789 ₽1 900 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмМанометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателюЗащита от перегрева: Нет
- -111 ₽
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- 3 340 ₽2.35 кгПроизводительность, л/мин: 55Максимальное давление: 8 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
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- 7 270 ₽4.22 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 3 650 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 50Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 2 090 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 30Максимальное давление: 9 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 1 910 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 40Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 3 350 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- Персональная скидка
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- 5 800 ₽5 кгПроизводительность, л/мин: 90Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
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- 2 980 ₽2 кгПроизводительность, л/мин: 60Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
- 720 ₽810 ₽0.68 кгПроизводительность, л/мин: 15Максимальное давление: 4 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- -90 ₽
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- 1 585 ₽0.93 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 2 180 ₽1.5 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 1 990 ₽2 180 ₽1.7 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- -190 ₽
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- 2 465 ₽1.5 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
- 2 100 ₽1 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- 3 499 ₽4 330 ₽2.66 кгПроизводительность, л/мин: 85Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
- -831 ₽
- Персональная скидка
- 2 290 ₽2 990 ₽1.7 кгПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- -700 ₽
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- Нет в наличииПроизводительность, л/мин: 20Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателюЗащита от перегрева: НетАвтономная работа: Нет
- Нет в наличии0.25 кгМаксимальное давление: 8 атмМанометр: аналоговыйЗащита от перегрева: НетАвтономная работа: Нет
- Нет в наличииПроизводительность, л/мин: 35Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- Нет в наличии3 кгПроизводительность, л/мин: 70Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к клеммам аккумулятора
- Нет в наличииПроизводительность, л/мин: 28Максимальное давление: 10 атмДлина кабеля питания, м: 2Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
- Нет в наличии1.08 кгПроизводительность, л/мин: 40Максимальное давление: 8 атмДлина кабеля питания, м: 3Манометр: аналоговыйПодключение: к прикуривателю
Компрессор автомобильный используется для подкачки шин. Будет полезен в экстренных ситуациях, позволит сэкономить на сервисных центрах. Качает быстрее, чем ручные насосы.
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