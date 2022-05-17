Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя

- Персональная скидка
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850
Арт. 71865
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Насадки в комплекте
|Нет
|
Спусковой клапан
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
4 020 ₽
4 840 ₽
- -820 ₽
- Персональная скидка
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- Автомобильный компрессор Sturm MC8850 – это компактный и легкий (1,9 кг) прибор для накачивания резиновых изделий и шин. Функционирует с производительностью 50 литров в минуту. Оснащен аналоговым стрелочным манометром, облегчающим отслеживание давления, и рукоятью с нескользящей накладкой
Преимущества
- Соединение "рапид";
- Аналоговый манометр;
- Удобная рукоятка для транспортировки;
- Высокое качество изделия.
- Гарантия производителя от