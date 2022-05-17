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Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
5.0
2
3 375 ₽
3 650 ₽
Компрессоры автомобильные
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850
Арт. 71865
5.0
2
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
  • Персональная скидка
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя

Автомобильный компрессор Sturm MC 8850

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  • -275 ₽
3 375 ₽
3 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 71865
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Насадки в комплекте
Нет
Спусковой клапан
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -275 ₽
3 375 ₽
3 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Автомобильный компрессор Sturm MC8850 – это компактный и легкий (1,9 кг) прибор для накачивания резиновых изделий и шин. Функционирует с производительностью 50 литров в минуту. Оснащен аналоговым стрелочным манометром, облегчающим отслеживание давления, и рукоятью с нескользящей накладкой

    Преимущества

    • Соединение "рапид";
    • Аналоговый манометр;
    • Удобная рукоятка для транспортировки;
    • Высокое качество изделия.
    • Гарантия производителя от