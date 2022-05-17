Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя

Преимущества

Соединение "рапид";

Аналоговый манометр;

Удобная рукоятка для транспортировки;

Высокое качество изделия.

Гарантия производителя от

Автомобильный компрессор Sturm MC8850 – это компактный и легкий (1,9 кг) прибор для накачивания резиновых изделий и шин. Функционирует с производительностью 50 литров в минуту. Оснащен аналоговым стрелочным манометром, облегчающим отслеживание давления, и рукоятью с нескользящей накладкой