Автохимия
220 товаров
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- 480 ₽Вес, кг: 1
- 745 ₽0.5Тип: средство для мойки стеколОбъем, л: 0.5Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.62
- 171 ₽4Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикМин. рабочая температура, °С: -20Вес, кг: 4
- 160 ₽0.6Тип: стеклоомыватель летнийОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.6
- 131 ₽3Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 3Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.1
- 2 710 ₽2 890 ₽Вес, кг: 5.81
- -180 ₽
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- 350 ₽0.5Тип: очиститель двигателяОбъем, л: 0.5Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.5
- 650 ₽Вес, кг: 1.25
- 380 ₽0.5Тип: очиститель салонаОбъем, л: 0.5Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.54
- 740 ₽Вес, кг: 1.09
- 235 ₽0.6Тип: очиститель салонаОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.68
- 255 ₽0.6Тип: очиститель кожиОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластикВес, кг: 0.6
Автохимия и автокосметика – продукт по уходу за автомобилем. Каталог автохимии содержит много разновидностей средств и жидкостей для мытья и чистки кузова и салона автомобиля, стеклоомывателей, смазки, размораживателей замков и других полезных изобретений для содержания авто в хорошем состоянии.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автохимия в городе Ярославль по цене от 2 до 10652 рубля. В наличии более 220 наименований. Автохимия можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.