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Статьи
Рейтинг автошампуней
21.07.2022

Рейтинг автошампуней

Оглавление

На ЛКП автомобиля со временем скапливается грязь, следы масла, насекомых, цветущих растений. Чтобы избежать повреждений покрытия, нужна периодическая его очистка. Производители автокосметики разрабатывают все больше средств, чтобы облегчить уход за автомобилем. О том, как выбрать лучший шампунь для мойки автомобиля расскажем в этой статье, а также приведем рейтинг проверенных автошампуней для устранения любых загрязнений.

Виды шампуней для автомобилей

Автошампуни принято разделять на следующие категории:

  • Универсальные. Которые подходят для работы при любых температурах.
  • Летние. Хорошо удаляют несложные загрязнения от насекомых или растений.
  • Концентрированные. Их необходимо разбавлять в зависимости от степени загрязнения. Реальный расход таких средств может превышать параметр, указанный на упаковке при учете особенностей загрязнения.

По характеру смывания грязи выделяют 2 типа средств:

  • “Активная пена”. Не требуют механического воздействия. Наносимая пена должна стекать с кузова авто, захватывая грязь. При выборе такой автохимии стоит обращать внимание на стойкость и чистящие качества пены: она не должна стекать слишком быстро и оставлять слой грязи на ЛКП.
  • Шампуни для мытья вручную. Состав для мытья губкой выбирать проще, так как основная ставка при мойке отводится на действия оператора. Важно перед нанесением средства окатить поверхности водой для избавления от абразивных частиц. Губку следует также выбирать мягкую, без царапающих деталей.
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Критерии выбора хорошей автохимии: на что обратить внимание

Особенности автошампуней

При покупке шампуня для авто обратите внимание на:

  • Назначение. Зависит от оборудования, которое будет использоваться при очистке. Выпускают специализированные средства для чистки вручную, так и для чистки с помощью аппарата высокого давления (далее АВД).
  • Состав. Во всех средствах для мойки автомобилей содержится вода. Чтобы не повредить хромированные детали, ее кислотность должна составлять от 6 до 9 единиц. Далее указываются ПАВ с суммарным содержанием около 30 процентов от общего количества, образователь пены, защита от коррозии, воск. Также в составе могут присутствовать активные вещества, усиливающие действие основных. Важно, чтобы в составе было минимальное содержание агрессивных компонентов.
  • Качество упаковки. Она не должна иметь проколов, вмятин, крышка должна плотно закрывать горлышко и не пропускать содержимое. Нарушение качества упаковки может сказаться на качестве продукта или послужить причиной протечки.
  • Сроки хранения. Средство с истекшим сроком годности теряет свои важные свойства, а в отдельных случаях может даже навредить.

Преимущества и недостатки

Приведем в таблице основные достоинства и недостатки применения автошампуня.

Плюсы Минусы
  • Сохранение защитного барьера ЛКП и защита от выцветания;
  • ПАВ, ориентированные на особенности покрытия автомобилей;
  • Защита от коррозии;
  • Покрытие воском.
  • Необходим подбор в зависимости от особенностей ЛКП и типа мойки.

Рекомендации автолюбителям

Чтобы автошампунь приносил максимум пользы, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Разбавляйте средство в пропорциях, указанных на упаковке.
  2. Чтобы шампунь не потерял своих полезных свойств, соблюдайте инструкцию по хранению.
  3. Используйте средство в зависимости от сезона, типа загрязнения и применяемого способа очистки.

Какую фирму выбрать

Самые популярные средства по уходу за покрытием на авто производят:

  • Kolner. Немецкий поставщик техники и аксессуаров. Концентрированный шампунь от бренда эффективен при использовании с жесткой водой.
  • Huter. Знаменит не только производством оборудования и инструмента, но и автохимии. Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки автомобиля часто не обходится без средств от Huter.
  • Karcher. Самый популярный производитель моек высокого давления. В его разнообразном ассортименте средств по уходу за автомобилем можно найти концентрированные средства, шампуни для мойки щеткой, пенообразователь и даже шампунь в виде порошка.
  • Stihl. Заботится не только о покупателях агрегатов для сада и ремонта, но и об автолюбителях. Stihl выпускает продукцию для образования воскового покрытия, концентраты, универсальные средства и очистители автомобильных дисков.
  • AVS. Специализируется на выпуске средств для обслуживания автомобиля. У AVS можно купить моющую химию для кузова, подкапотной части, колес, салона и стекол
  • Grass. Известный производитель бытовой и профессиональной химии. В ассортименте канистры универсальных и специализированных средств объемом от 5 до 21 литра.
  • Комета. Производитель оборудования для автомоек. У “Комета” в ассортименте представлены шампуни, полироли, горячий/холодный воск.
  • Detail. Поставщик товаров для детейлинга. Профессиональные средства, которые рассчитаны на уход в условиях автосервиса и при частном использовании.
  • Eltrans. Российский бренд-производитель косметики и средств для ухода за авто. Среди продуктов можно найти шампуни с эффектом блеска, полирующие и с частицами воска.

Лучшие автошампуни для бесконтактной мойки

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб)
AVS Active Foam Ultra PF-80 1 Бесконтактная Пластик Россия 360
AVS Active Foam Standart PF-30 1 Бесконтактная Пластик Россия 300
AVS Active Foam Huge PF-75 1 Бесконтактная Пластик Россия 320
AVS Active Foam Basic PF-20 5,3 Бесконтактная Пластик Китай 960
AVS Active Foam Optimum PF-10 5 Бесконтактная Пластик Россия 740

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л

Рейтинг лучших шампуней для мойки АВД открывает AVS Active Foam Ultra PF-80.

Достоинства:

  • Используется для мойки авто, цистерн, прицепов;
  • Подходит для удаления грязи органического и неорганического характера, отложений соли, масла;
  • Допускает использование воды повышенной солености;
  • Полностью поддается смыванию водой;
  • Не имеет резкого запаха;
  • Защищает от образования ржавчины;
  • Не оставляет разводов при смывании.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Удалить крупную рыхлую грязь;
  • Покрыть кузов шампунем;
  • Выдержать пару минут;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/8 -1/12;
  • При использовании пеногенератора: 1/90 - 1/150.
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Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л

Рейтинг бесконтактных автошампуней 2022 продолжает средство для летнего использования.

Достоинства:

  • Низкое содержание щелочей в составе;
  • Справляется со следами от пыли, масла, насекомых;
  • Не повреждает сплавы цветных металлов;
  • Легко смывается с помощью воды;
  • Особенно эффективно при использовании летом;
  • Защищает от образования ржавчины;
  • Используется для бесконтактных моек и применения в автосервисах.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Удалить крупную рыхлую грязь;
  • Нанести на кузов автомобиля на 2 минуты;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/2 - 1/5;
  • При использовании пеногенератора: 1/4 - 1/7.
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Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л

Хорошее средство российского производства с высокой концентрацией действующих веществ.

Достоинства:

  • Оптимально для мойки небольших автомобилей и грузовиков;
  • Помогает удалить любые виды грязи: масло, пыль, загрязнения органического и неорганического характера;
  • Образует плотный слой стойкой пены;
  • Смывается с помощью воды;
  • Чистка без разводов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Удалить рыхлую грязь;
  • Нанести средство на автомобиль и держать 2 минуты, избегая высыхания;
  • Смыть водой;
  • Выполнять работу в перчатках и спецодежде, с защитой органов дыхания;
  • Использовать в помещении с проветриванием;
  • Запрещено для машин с дефектами ЛКП.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/5,1/9;
  • При использовании пеногенератора: 1/60,1/110.
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Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Basic PF-20 (1:2) 5.3 кг

В наш рейтинг бесконтактных шампуней включена еще одна модель для летнего использования.

Достоинства:

  • Удаляет пылевые загрязнения, следы масла, насекомых;
  • Нет резкого запаха;
  • Смывается водой;
  • Может применяться при очистке металлических сплавов, резины, пластиковых изделий;
  • Защита от ржавчины;
  • Эффективен для мытья авто в теплую погоду;
  • После мытья не остается разводов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Счистить рыхлую грязь;
  • Нанести средство не более чем на 2 минуты, избегая высыхания;
  • Смыть водой;
  • Не использовать на горячей поверхности.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/2;
  • При использовании пеногенератора: 1/3 - 1/5.
reyting-avtoshampuney-06.jpg

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг

И завершает рейтинг лучших автошампуней для бесконтактной мойки - AVS Active Foam Optimum PF-10.

Достоинства:

  • Подходит для любых видов автотранспорта;
  • Справляется со следами от грязи, насекомых, дорожной пыли, масляных пятен;
  • Не имеет резкого запаха;
  • Полностью смывается водой;
  • При смывании не оставляет разводов;
  • Не повреждает изделия из резины, пластика, металлических сплавов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Удалить рыхлую грязь;
  • Нанести на пару минут, избегая высыхания;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/1;
  • При использовании пеногенератора: 1/2 - 1/3.
reyting-avtoshampuney-07.jpg

Лучшие автошампуни для ручной мойки

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Производитель Стоимость (руб)
Lavr Green 1000мл, Ln2265 1 Ручная Россия 170
ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл 0,5 Ручная Россия 170
Hon Borger R14U7RUS 1 Ручная Россия 470
Grass Carwash Foam 18 кг 18 Ручная Россия 3 500
Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S 1 Ручная Китай 100

Автошампунь-суперконцентрат Lavr Green 1000мл, Ln2265

Рейтинг лучших автошампуней для ручной мойки открывает продукт бренда Lavr.

Достоинства:

  • Просто смыть водой;
  • Не повреждает пластик, изделия из резины, винила, металлических сплавов;
  • От всех видов грязи, пыли, масла, насекомых;
  • Не придает темного оттенка хромированным и алюминиевым деталям;
  • Защита от ржавчины;
  • Нейтральный уровень кислотности, нет фосфатов и щелочей;
  • Образует большое количество пены;
  • Легко разводится водой любой температуры и жесткости.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Растирать приготовленный раствор мягкой тканью или губкой;
  • Не использовать на поверхностях высокой температуры;
  • После смывания протереть насухо.

Особенности приготовления раствора: 30–40 мл на 5-10 л воды.

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Автошампунь ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл

Неплохой шампунь, покупатели которого отмечают, что он даже сглаживает небольшие царапины.

Достоинства:

  • Удаляет любую грязь: масло, пыль, органические загрязнения;
  • Применим для кузова, стекол, резины и пластика;
  • Эффективен против плотных и застарелых загрязнений;
  • Пена плотная, густая.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Использовать в растворе с соблюдением правил безопасности.

Особенности приготовления раствора: 30 мл средства на 5-7 литров воды.

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Шампунь для ручной мойки Hon Borger R14U7RUS

Лучший автошампунь для ручной мойки с биоразлагаемыми ПАВ, который входит в наш рейтинг.

Достоинства:

  • Придает кузову авто блеск и обеспечивает защиту от статического электричества;
  • Создает плотную густую пену;
  • Нейтральный уровень кислотности средства;
  • Биоразлагаемые ПАВ с моющими средствами высокой эффективности;
  • Удаляет остатки шампуней после бесконтактной мойки;
  • Легко наносится на поверхность.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Наносить раствор продольными движениями сверху вниз без сильного надавливания;
  • Смыть водой;
  • Вытереть тканью из микрофибры;
  • Допускается использование без перчаток, так как в составе нет агрессивных для кожи веществ.

Особенности приготовления раствора:

  • При ручном нанесения:130 мл на 10 литров воды;
  • При использовании пенокомплекта: 1/6.
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Автошампунь для мойки вручную Grass Carwash Foam 18 кг

Шампунь, который подходит как для ручного использования, так и для нанесения пеногенератором или пенокомплектом.

Достоинства:

  • Высокое пенообразование для лучшего устранения грязи;
  • Устраняет трудноустранимые загрязнения от соли, масла, сажи;
  • Не повреждает кожу рук;
  • Экономичный расход.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Возможно нанесение пенокомплектом;
  • Безопасен для кожи рук, поэтому можно осуществлять мойку без перчаток;

Особенности приготовления раствора:

  • При ручном нанесении: 1/500 (20 г на 10 л);
  • При использовании пенокомплекта: 1/10 - 1/20 (50-100 г на 1 литр воды);
  • При использовании пеногенератора: 1/200 - 1/250 (4-5 г на 1 литр воды).
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Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S

Автошампунь для ручной мойки, закрывающий эту категорию рейтинга - Антикор AVS 1 л AVK-701.

Достоинства:

  • Защищает от ржавчины;
  • Образует защитное покрытие от пыли, солей, осадков, масляных пятен;
  • Быстрый эффект после нанесения;
  • Чистая поверхность без разводов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Нанести на кузов с помощью губки, периодически ее промывая;
  • Смыть водой;
  • Протереть тряпкой.

Особенности приготовления раствора: 10 мл на 1 л воды.

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Лучшие автошампуни-концентраты

Концентраты отличаются повышенным содержанием действующих веществ и используются в растворах с разными пропорциями. Также концентраты используются только с автомойками, для ручной очистки они не эффективны. Многие средства такого плана хорошо взаимодействуют с водой высокой жесткости.

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб)
Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner 1 Бесконтактная Пластик Китай 250
AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 Бесконтактная Пластик Россия 320
Karcher 6.295-125 RM81 ASF 20 Бесконтактная Пластик - 15 400
Karcher RM 809 6.295-498 20 Бесконтактная Пластик Китай 5 300
Karcher 6.295-504 RM 806 5 Бесконтактная Пластик Китай 2 500

Автошампунь для мойки с АВД концентрат Kolner, 1л

Шампунь для мойки авто с широким рабочим диапазоном температур.

Достоинства:

  • Подходит для очистки машин, велосипедов, мототехники;
  • Очистка всех типов ЛКП от грязи, сажи, масляных пятен, органических загрязнений;
  • Допускается применение жесткой воды;
  • Обладает функцией антистатика;
  • Может использоваться в температурном диапазоне от 5 до 25 градусов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию: для применения в устройствах высокого давления.

Особенности приготовления раствора: 13

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 л

Неплохой концентрированный шампунь для очистки машины.

Достоинства:

  • Малое содержание щелочи в составе;
  • Удаляет загрязнения от масла, пыли, следы насекомых и птиц;
  • Не имеет резкого запаха;
  • Не опасен для пластиковых деталей, резины, металлических сплавов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Снять поверхностный слой грязи;
  • Нанести средство на пару минут;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта:1/4,1/6;
  • При использовании пеногенератора: 1/50, 1/80.
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Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF

В рейтинг самых хороших автошампуней вполне можно включить высокощелочное средство от от самого популярного производителя автомоек.

Достоинства:

  • Активный щелочной состав (12,6 Ph) прекрасно подходит для бесконтактной мойки;
  • Очищает автомобиль от пыли, масляных пятен;
  • Может быть использован для очистки двигателей и сильнозагрязненных тентов;
  • Наибольшую эффективность приобретает в нагретой воде;
  • В составе нет углеводородов и фосфатов.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Особенности приготовления раствора:

  • Предварительно разбавить 1/3;
  • Процентное содержание в мойках высокого давления - 1-5%;
  • Процентное содержание в разбрызгивателе - 5-25%.
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Моющее средство Karcher RM 809 6.295-498 (20 л)

Еще один достойный продукт от Karcher с хорошими отзывами пользователей.

Достоинства:

  • Активно образует пену, что способствует лучшей очистке машин;
  • Устраняет загрязнения от копоти, реагентов, масла, комков глины, следов насекомых;
  • Не обладает резким запахом;
  • Хорошо растворяется в воде;
  • Подходит для очистки грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов;
  • Большой объем.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию: Для использования с пенообразующей насадкой.

Особенности приготовления раствора:

  • 1 литр средства на 3 литра воды.
reyting-avtoshampuney-16.png

Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)

Нечастый рейтинг автошампуней для мойки с высокощелочным составом обходится без этого средства от Karcher.

Достоинства:

  • Лучшее процентное содержание щелочи - 13,5 pH;
  • Справляется со стойкими загрязнениями от пыли, масел, насекомых, копоти, древесного клея;
  • Подходит для очистки поверхностей грузовых и легковых машин;
  • Создает густую пену;
  • Большой объем.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Развести в необходимой пропорции;
  • Нанести на кузов;
  • Не держать средство на поверхности более 2 минут;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • 1 литр средства на 3 литра воды.
reyting-avtoshampuney-17.png

Лучшие автошампуни с воском

К основным преимуществам средств с воском относят защиту поверхностей от воздействия влаги, попадания пыли, сглаживание мелких дефектов, образование защитного слоя на кузове и придание блеска глянцевому ЛКП.

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб)
Stihl CC 100 07825169300 1 Бесконтактная Пластик Китай 899
Stihl СС30 1л. 07970102047 1 Бесконтактная Пластик

Китай

 660
Eltrans EL-0103.02 1 - Пластик Россия 180
GRASS Wash & Wax 110409 0,5 - - - 215
ARMORALL 500 мл 24500ML 0,5 - - - 400

Автошампунь с воском Stihl CC 100 07825169300, 1 л

Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки с воском открывает представитель автохимии от марки Stihl.

Достоинства:

  • Хорошее пенообразование;
  • Очищает поверхности от соли реагентов, пыли, следы насекомых;
  • Подходит для автомобилей грузового и легкового типа;
  • Придает кузову блеск;
  • Защищает от влаги;
  • Низкий pH - 6,5;
  • Без нитрилотриацетата в составе.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-avtoshampuney-18.jpg

Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047

В наш рейтинг лучших еще один неплохой вариант автошампуня для бесконтактной мойки с воском от аналогичной марки.

Достоинства:

  • Подходит для мото-, вело- и автотранспорта;
  • Защита лаковых покрытий;
  • Придает блеск;
  • Защита от воды;
  • Без содержания HTA (нитрилотриацетата).

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-avtoshampuney-19.jpg

Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл

Средство для очистки любых поверхностей автомобиля с карнаубским воском.

Достоинства:

  • Универсален для очистки кузова, стекол, резины;
  • Устраняет загрязнения любого характера: масло, пыль, органические и неорганические частицы;
  • Карнаубский воск придает глянцевым поверхностям блеск, защищает от агрессивного воздействия химии, солнечных лучей, водоотталкивающие свойства препятствуют возникновению коррозии;
  • Быстрое высыхание машины после мойки.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-avtoshampuney-20.png

Автошампунь с карнаубским воском GRASS Wash & Wax 110409

Пользователи отмечают отсутствие разводов после очистки и прекрасный эффект автохимии в условиях зимы.

Достоинства:

  • Удаляет загрязнения от дорожной пыли, следы масла, копоти, соли;
  • Придает эффект отполированной поверхности;
  • После использования на кузове образуется пленчатое покрытие, предохраняющее ЛКП от вредного воздействия солнца, влаги, химикатов;
  • Безопасен для кожи рук.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Особенность приготовления раствора: 30-50 мл на 10 литров воды.

reyting-avtoshampuney-21.jpg

Автошампунь с воском ARMORALL 500 мл 24500ML

Еще одно средство в нашем рейтинге с использованием карнаубского воска, который не исказит цвет ЛКП и придает машине блеск.

Достоинства:

  • Защищает ЛКП между процедурами по полировке;
  • Содержит воск натурального происхождения;
  • Очистка кузова и создание презентабельного внешнего вида автомобиля.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-avtoshampuney-22.jpg

Автошампуни от дорожных реагентов

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб)
Detail AS Active Safe DT-0158 1 Бесконтактная Пластик Россия 650
Detail HS Hydro Shampoo DT-0115 0,5 Ручная Пластик Россия 530
Detail SP Second Phase DT-0151 1 Ручная Пластик Россия 460
Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21 1 Бесконтактная Пластик Китай 380
Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л) 1 Бесконтактная, ручная Пластик Китай 1 200

Шампунь первая фаза Detail AS Active Safe DT-0158, 1000 мл

Рейтинг лучших автошампуней продолжает средство для предварительной очистки поверхностных и застарелых загрязнений.

Достоинства:

  • Имеет высокую концентрацию - экономный расход;
  • Не содержит фосфатов;
  • Способствует очистке как поверхностной грязи, так и стойких пятен от агрессивных веществ на кузове и шинах, следов насекомых, помета птиц.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Наносить с помощью пеногенерирующих приборов под высоким давлением;
  • Покрывать авто сверху вниз;
  • Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта:1/10.
  • При использовании пеногенератора:1/50-100.
reyting-avtoshampuney-23.jpg

Шампунь вторая фаза Detail HS Hydro Shampoo DT-0115, 500 мл

Достойный шампунь из нашего рейтинга для ручной мойки с хорошим эффектом смачивания.

Достоинства:

  • Не повреждает ЛКП авто;
  • Оптимален после первичной мойки;
  • Хорошо промывает стыки, ниши. труднодоступные места.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Использовать после предварительной чистки;
  • Нанести пенокомплектом и протереть кузов варежкой или тряпкой, периодически ополаскивая;
  • Смыть при помощи устройства высокого давления.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 100 - 150 мл на литр воды.
reyting-avtoshampuney-24.png

Шампунь вторая фаза Detail SP Second Phase DT-0151, 1000 мл

Еще один шампунь для второй фазы очищения поверхностей автомобиля с повышенным содержание тензидов.

Достоинства:

  • Эффективен при статических загрязнениях;
  • Не повреждает лакокрасочное покрытие;
  • Не имеет в составе консервантов, восков, силиконов;
  • Прекрасно справляется с очисткой труднодоступных мест

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Провести первую фазу очистки;
  • Нанести раствор из пенокомплекта;
  • Растирать с помощью губки или микрофибровой ткани, в труднодоступных местах допустимо использование щеток;
  • Смыть водой;
  • После использования желательно нанести защитное покрытие.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 120-200 мл на 1 литр воды.
reyting-avtoshampuney-25.jpg

Автошампунь для мойки с АВД усиленный Huter 71/5/21

Шампунь с повышающими эффективность добавками и антистатическим эффектом от бренда Huter. Самый бюджетный в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Используется при температурах от 5 до 25 градусов;
  • На чистящие свойства не влияет вода любой жесткости;
  • Эффективен в очистке масляных пятен, солей, пыли и органических частиц благодаря уникальным добавкам Nanowash и Proshine;
  • Не наносит вреда покрытию кузова;
  • Антистатическое воздействие;
  • Не имеет в составе нитритов, фосфатов, аминов и кислот;
  • Содержит 90 процентов биоразлагаемых составляющих.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)

В рейтинг автошампунь с воском для бесконтактной мойки автомобиля можно включить это средство от Karcher.

Достоинства:

  • Имеет три функции: шампунь, восковое осушение, придание блеска;
  • Подходит для вело- , мото-, автотехники;
  • Работает со всеми типами загрязнений: масло, пыль, следы насекомых, реагенты;
  • Не вредит ЛКП авто.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Лучшие недорогие автошампуни

Модель/Характеристика

 Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб)
AKSOL Self 1 Бесконтактная - Россия 220
Автошампунь для бесконтактной мойки Huter 1 Бесконтактная Пластик Китай 255
Karcher K PARTS SOFT 9.605-610 1 Бесконтактная Пластик Китай 459
Средство для бесконтактной мойки 400 1.15 кг SOJEL 004545 1 Бесконтактная - Россия 269
Средство для бесконтактной мойки 250 1.05 кг SOJEL 004533 1 Бесконтактная - Россия 210

Средство для мойки с АВД AKSOL Self (1 л)

Бюджетное средство, которое по отзывам пользователей справляется с пятнами любой сложности.

Достоинства:

  • Хорошо очищает въевшиеся пятна от пыли, грязи, масла, органических и неорганических веществ;
  • Может использоваться для очистки стекол;
  • Эффективен в аппаратах высокого давления.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Автошампунь для мойки с АВД Huter

Неплохой вариант шампуня с насыщенной пеной, если требуется быстрая очистка авто.

Достоинства:

  • Оптимальные рабочие температуры - 5-25 градусов;
  • Справляется с очисткой в воде любой жесткости;
  • Очищает поверхности автомобиля от любой пыли, твердой грязи, масла с помощью добавок SFB в составе;
  • Образует пену без абразивных частиц.
  • Не повреждает лакокрасочное покрытие;
  • В составе нет нитритов, фосфатов, кислот.

Недостатки:

  • не выявлено.
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Автошампунь для мойки с АВД Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л

Средство для мойки автомобилей, которое может использоваться с разной водой и видами восков.

Достоинства:

  • Удаляет загрязнения любой сложности;
  • Смывается и высыхает, не оставляя разводов;
  • Используется с водой любой жесткости;
  • Подходит для применения с любыми восками;
  • Образует равномерный слой пены толщиной до 1,5 см;

Недостатки:

  • Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

  • Держать не более 3 минут;
  • Смывать с помощью мойки высокого давления.

Особенности приготовления раствора:

  • Развести в воде в пропорции 1/6-8.
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Средство для мойки с АВД 400 1.15 кг SOJEL 004545

Автохимия для любого транспорта российского производства, которая попала в наш рейтинг.

Достоинства:

  • Эффективно справляется с очисткой легкового и грузового транспорта, вагонов, кузовов, тентов и даже двигателей;
  • Сохраняет свои свойства после пребывания при минусовой температуре воздуха.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/8-10
  • При использовании пеногенератора:: 1/80-100
  • При использовании Дозатрона: 1-2%
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Средство для мойки с АВД 250 1.05 кг SOJEL 004533

Завершает наш рейтинг лучших автошампуней щелочное средство от Sojel.

Достоинства:

  • Высокое содержание щелочей;
  • Универсален для автотранспорта, вагонов, тентов;
  • Эффективен после размораживания.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Особенности приготовления раствора:

  • При использовании пенокомплекта: 1/7-9
  • При использовании пеногенератора:: 1/70-90
  • При использовании Дозатрона: 1,5-2%
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