На ЛКП автомобиля со временем скапливается грязь, следы масла, насекомых, цветущих растений. Чтобы избежать повреждений покрытия, нужна периодическая его очистка. Производители автокосметики разрабатывают все больше средств, чтобы облегчить уход за автомобилем. О том, как выбрать лучший шампунь для мойки автомобиля расскажем в этой статье, а также приведем рейтинг проверенных автошампуней для устранения любых загрязнений.

Автошампуни принято разделять на следующие категории:

По характеру смывания грязи выделяют 2 типа средств:

Особенности автошампуней

Критерии выбора хорошей автохимии: на что обратить внимание

При покупке шампуня для авто обратите внимание на:

Назначение. Зависит от оборудования, которое будет использоваться при очистке. Выпускают специализированные средства для чистки вручную, так и для чистки с помощью аппарата высокого давления (далее АВД).

Зависит от оборудования, которое будет использоваться при очистке. Выпускают специализированные средства для чистки вручную, так и для чистки с помощью аппарата высокого давления (далее АВД). Состав. Во всех средствах для мойки автомобилей содержится вода. Чтобы не повредить хромированные детали, ее кислотность должна составлять от 6 до 9 единиц. Далее указываются ПАВ с суммарным содержанием около 30 процентов от общего количества, образователь пены, защита от коррозии, воск. Также в составе могут присутствовать активные вещества, усиливающие действие основных. Важно, чтобы в составе было минимальное содержание агрессивных компонентов.

Во всех средствах для мойки автомобилей содержится вода. Чтобы не повредить хромированные детали, ее кислотность должна составлять от 6 до 9 единиц. Далее указываются ПАВ с суммарным содержанием около 30 процентов от общего количества, образователь пены, защита от коррозии, воск. Также в составе могут присутствовать активные вещества, усиливающие действие основных. Важно, чтобы в составе было минимальное содержание агрессивных компонентов. Качество упаковки. Она не должна иметь проколов, вмятин, крышка должна плотно закрывать горлышко и не пропускать содержимое. Нарушение качества упаковки может сказаться на качестве продукта или послужить причиной протечки.

Она не должна иметь проколов, вмятин, крышка должна плотно закрывать горлышко и не пропускать содержимое. Нарушение качества упаковки может сказаться на качестве продукта или послужить причиной протечки. Сроки хранения. Средство с истекшим сроком годности теряет свои важные свойства, а в отдельных случаях может даже навредить.

Преимущества и недостатки

Приведем в таблице основные достоинства и недостатки применения автошампуня.

Плюсы Минусы Сохранение защитного барьера ЛКП и защита от выцветания;

ПАВ, ориентированные на особенности покрытия автомобилей;

Защита от коррозии;

Покрытие воском. Необходим подбор в зависимости от особенностей ЛКП и типа мойки.

Рекомендации автолюбителям

Чтобы автошампунь приносил максимум пользы, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Разбавляйте средство в пропорциях, указанных на упаковке. Чтобы шампунь не потерял своих полезных свойств, соблюдайте инструкцию по хранению. Используйте средство в зависимости от сезона, типа загрязнения и применяемого способа очистки.

Какую фирму выбрать

Самые популярные средства по уходу за покрытием на авто производят:

Kolner . Немецкий поставщик техники и аксессуаров. Концентрированный шампунь от бренда эффективен при использовании с жесткой водой.

. Немецкий поставщик техники и аксессуаров. Концентрированный шампунь от бренда эффективен при использовании с жесткой водой. Huter . Знаменит не только производством оборудования и инструмента, но и автохимии. Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки автомобиля часто не обходится без средств от Huter.

. Знаменит не только производством оборудования и инструмента, но и автохимии. Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки автомобиля часто не обходится без средств от Huter. Karcher . Самый популярный производитель моек высокого давления. В его разнообразном ассортименте средств по уходу за автомобилем можно найти концентрированные средства, шампуни для мойки щеткой, пенообразователь и даже шампунь в виде порошка.

. Самый популярный производитель моек высокого давления. В его разнообразном ассортименте средств по уходу за автомобилем можно найти концентрированные средства, шампуни для мойки щеткой, пенообразователь и даже шампунь в виде порошка. Stihl . Заботится не только о покупателях агрегатов для сада и ремонта, но и об автолюбителях. Stihl выпускает продукцию для образования воскового покрытия, концентраты, универсальные средства и очистители автомобильных дисков.

. Заботится не только о покупателях агрегатов для сада и ремонта, но и об автолюбителях. Stihl выпускает продукцию для образования воскового покрытия, концентраты, универсальные средства и очистители автомобильных дисков. AVS . Специализируется на выпуске средств для обслуживания автомобиля. У AVS можно купить моющую химию для кузова, подкапотной части, колес, салона и стекол

. Специализируется на выпуске средств для обслуживания автомобиля. У AVS можно купить моющую химию для кузова, подкапотной части, колес, салона и стекол Grass . Известный производитель бытовой и профессиональной химии. В ассортименте канистры универсальных и специализированных средств объемом от 5 до 21 литра.

. Известный производитель бытовой и профессиональной химии. В ассортименте канистры универсальных и специализированных средств объемом от 5 до 21 литра. Комета . Производитель оборудования для автомоек. У “Комета” в ассортименте представлены шампуни, полироли, горячий/холодный воск.

. Производитель оборудования для автомоек. У “Комета” в ассортименте представлены шампуни, полироли, горячий/холодный воск. Detail . Поставщик товаров для детейлинга. Профессиональные средства, которые рассчитаны на уход в условиях автосервиса и при частном использовании.

. Поставщик товаров для детейлинга. Профессиональные средства, которые рассчитаны на уход в условиях автосервиса и при частном использовании. Eltrans. Российский бренд-производитель косметики и средств для ухода за авто. Среди продуктов можно найти шампуни с эффектом блеска, полирующие и с частицами воска.

Лучшие автошампуни для бесконтактной мойки

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л

Рейтинг лучших шампуней для мойки АВД открывает AVS Active Foam Ultra PF-80.

Достоинства:

Используется для мойки авто, цистерн, прицепов;

Подходит для удаления грязи органического и неорганического характера, отложений соли, масла;

Допускает использование воды повышенной солености;

Полностью поддается смыванию водой;

Не имеет резкого запаха;

Защищает от образования ржавчины;

Не оставляет разводов при смывании.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Удалить крупную рыхлую грязь;

Покрыть кузов шампунем;

Выдержать пару минут;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/8 -1/12;

При использовании пеногенератора: 1/90 - 1/150.

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л

Рейтинг бесконтактных автошампуней 2022 продолжает средство для летнего использования.

Достоинства:

Низкое содержание щелочей в составе;

Справляется со следами от пыли, масла, насекомых;

Не повреждает сплавы цветных металлов;

Легко смывается с помощью воды;

Особенно эффективно при использовании летом;

Защищает от образования ржавчины;

Используется для бесконтактных моек и применения в автосервисах.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Удалить крупную рыхлую грязь;

Нанести на кузов автомобиля на 2 минуты;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/2 - 1/5;

При использовании пеногенератора: 1/4 - 1/7.

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л

Хорошее средство российского производства с высокой концентрацией действующих веществ.

Достоинства:

Оптимально для мойки небольших автомобилей и грузовиков;

Помогает удалить любые виды грязи: масло, пыль, загрязнения органического и неорганического характера;

Образует плотный слой стойкой пены;

Смывается с помощью воды;

Чистка без разводов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Удалить рыхлую грязь;

Нанести средство на автомобиль и держать 2 минуты, избегая высыхания;

Смыть водой;

Выполнять работу в перчатках и спецодежде, с защитой органов дыхания;

Использовать в помещении с проветриванием;

Запрещено для машин с дефектами ЛКП.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/5,1/9;

При использовании пеногенератора: 1/60,1/110.

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Basic PF-20 (1:2) 5.3 кг

В наш рейтинг бесконтактных шампуней включена еще одна модель для летнего использования.

Достоинства:

Удаляет пылевые загрязнения, следы масла, насекомых;

Нет резкого запаха;

Смывается водой;

Может применяться при очистке металлических сплавов, резины, пластиковых изделий;

Защита от ржавчины;

Эффективен для мытья авто в теплую погоду;

После мытья не остается разводов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Счистить рыхлую грязь;

Нанести средство не более чем на 2 минуты, избегая высыхания;

Смыть водой;

Не использовать на горячей поверхности.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/2;

При использовании пеногенератора: 1/3 - 1/5.

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг

И завершает рейтинг лучших автошампуней для бесконтактной мойки - AVS Active Foam Optimum PF-10.

Достоинства:

Подходит для любых видов автотранспорта;

Справляется со следами от грязи, насекомых, дорожной пыли, масляных пятен;

Не имеет резкого запаха;

Полностью смывается водой;

При смывании не оставляет разводов;

Не повреждает изделия из резины, пластика, металлических сплавов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Удалить рыхлую грязь;

Нанести на пару минут, избегая высыхания;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/1;

При использовании пеногенератора: 1/2 - 1/3.

Лучшие автошампуни для ручной мойки

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Производитель Стоимость (руб) Lavr Green 1000мл, Ln2265 1 Ручная Россия 170 ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл 0,5 Ручная Россия 170 Hon Borger R14U7RUS 1 Ручная Россия 470 Grass Carwash Foam 18 кг 18 Ручная Россия 3 500 Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S 1 Ручная Китай 100

Автошампунь-суперконцентрат Lavr Green 1000мл, Ln2265

Рейтинг лучших автошампуней для ручной мойки открывает продукт бренда Lavr.

Достоинства:

Просто смыть водой;

Не повреждает пластик, изделия из резины, винила, металлических сплавов;

От всех видов грязи, пыли, масла, насекомых;

Не придает темного оттенка хромированным и алюминиевым деталям;

Защита от ржавчины;

Нейтральный уровень кислотности, нет фосфатов и щелочей;

Образует большое количество пены;

Легко разводится водой любой температуры и жесткости.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Растирать приготовленный раствор мягкой тканью или губкой;

Не использовать на поверхностях высокой температуры;

После смывания протереть насухо.

Особенности приготовления раствора: 30–40 мл на 5-10 л воды.

Автошампунь ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл

Неплохой шампунь, покупатели которого отмечают, что он даже сглаживает небольшие царапины.

Достоинства:

Удаляет любую грязь: масло, пыль, органические загрязнения;

Применим для кузова, стекол, резины и пластика;

Эффективен против плотных и застарелых загрязнений;

Пена плотная, густая.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Использовать в растворе с соблюдением правил безопасности.

Особенности приготовления раствора: 30 мл средства на 5-7 литров воды.

Шампунь для ручной мойки Hon Borger R14U7RUS

Лучший автошампунь для ручной мойки с биоразлагаемыми ПАВ, который входит в наш рейтинг.

Достоинства:

Придает кузову авто блеск и обеспечивает защиту от статического электричества;

Создает плотную густую пену;

Нейтральный уровень кислотности средства;

Биоразлагаемые ПАВ с моющими средствами высокой эффективности;

Удаляет остатки шампуней после бесконтактной мойки;

Легко наносится на поверхность.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Наносить раствор продольными движениями сверху вниз без сильного надавливания;

Смыть водой;

Вытереть тканью из микрофибры;

Допускается использование без перчаток, так как в составе нет агрессивных для кожи веществ.

Особенности приготовления раствора:

При ручном нанесения:130 мл на 10 литров воды;

При использовании пенокомплекта: 1/6.

Автошампунь для мойки вручную Grass Carwash Foam 18 кг

Шампунь, который подходит как для ручного использования, так и для нанесения пеногенератором или пенокомплектом.

Достоинства:

Высокое пенообразование для лучшего устранения грязи;

Устраняет трудноустранимые загрязнения от соли, масла, сажи;

Не повреждает кожу рук;

Экономичный расход.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Возможно нанесение пенокомплектом;

Безопасен для кожи рук, поэтому можно осуществлять мойку без перчаток;

Особенности приготовления раствора:

При ручном нанесении: 1/500 (20 г на 10 л);

При использовании пенокомплекта: 1/10 - 1/20 (50-100 г на 1 литр воды);

При использовании пеногенератора: 1/200 - 1/250 (4-5 г на 1 литр воды).

Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S

Автошампунь для ручной мойки, закрывающий эту категорию рейтинга - Антикор AVS 1 л AVK-701.

Достоинства:

Защищает от ржавчины;

Образует защитное покрытие от пыли, солей, осадков, масляных пятен;

Быстрый эффект после нанесения;

Чистая поверхность без разводов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Нанести на кузов с помощью губки, периодически ее промывая;

Смыть водой;

Протереть тряпкой.

Особенности приготовления раствора: 10 мл на 1 л воды.

Лучшие автошампуни-концентраты

Концентраты отличаются повышенным содержанием действующих веществ и используются в растворах с разными пропорциями. Также концентраты используются только с автомойками, для ручной очистки они не эффективны. Многие средства такого плана хорошо взаимодействуют с водой высокой жесткости.

Автошампунь для мойки с АВД концентрат Kolner, 1л

Шампунь для мойки авто с широким рабочим диапазоном температур.

Достоинства:

Подходит для очистки машин, велосипедов, мототехники;

Очистка всех типов ЛКП от грязи, сажи, масляных пятен, органических загрязнений;

Допускается применение жесткой воды;

Обладает функцией антистатика;

Может использоваться в температурном диапазоне от 5 до 25 градусов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию: для применения в устройствах высокого давления.

Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 л

Неплохой концентрированный шампунь для очистки машины.

Достоинства:

Малое содержание щелочи в составе;

Удаляет загрязнения от масла, пыли, следы насекомых и птиц;

Не имеет резкого запаха;

Не опасен для пластиковых деталей, резины, металлических сплавов.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Снять поверхностный слой грязи;

Нанести средство на пару минут;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта:1/4,1/6;

При использовании пеногенератора: 1/50, 1/80.

Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF

В рейтинг самых хороших автошампуней вполне можно включить высокощелочное средство от от самого популярного производителя автомоек.

Достоинства:

Активный щелочной состав (12,6 Ph) прекрасно подходит для бесконтактной мойки;

Очищает автомобиль от пыли, масляных пятен;

Может быть использован для очистки двигателей и сильнозагрязненных тентов;

Наибольшую эффективность приобретает в нагретой воде;

В составе нет углеводородов и фосфатов.

Недостатки:

Не выявлено.

Особенности приготовления раствора:

Предварительно разбавить 1/3;

Процентное содержание в мойках высокого давления - 1-5%;

Процентное содержание в разбрызгивателе - 5-25%.

Моющее средство Karcher RM 809 6.295-498 (20 л)

Еще один достойный продукт от Karcher с хорошими отзывами пользователей.

Достоинства:

Активно образует пену, что способствует лучшей очистке машин;

Устраняет загрязнения от копоти, реагентов, масла, комков глины, следов насекомых;

Не обладает резким запахом;

Хорошо растворяется в воде;

Подходит для очистки грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов;

Большой объем.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию: Для использования с пенообразующей насадкой.

Особенности приготовления раствора:

1 литр средства на 3 литра воды.

Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)

Нечастый рейтинг автошампуней для мойки с высокощелочным составом обходится без этого средства от Karcher.

Достоинства:

Лучшее процентное содержание щелочи - 13,5 pH;

Справляется со стойкими загрязнениями от пыли, масел, насекомых, копоти, древесного клея;

Подходит для очистки поверхностей грузовых и легковых машин;

Создает густую пену;

Большой объем.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Развести в необходимой пропорции;

Нанести на кузов;

Не держать средство на поверхности более 2 минут;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

1 литр средства на 3 литра воды.

Лучшие автошампуни с воском

К основным преимуществам средств с воском относят защиту поверхностей от воздействия влаги, попадания пыли, сглаживание мелких дефектов, образование защитного слоя на кузове и придание блеска глянцевому ЛКП.

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб) Stihl CC 100 07825169300 1 Бесконтактная Пластик Китай 899 Stihl СС30 1л. 07970102047 1 Бесконтактная Пластик Китай 660 Eltrans EL-0103.02 1 - Пластик Россия 180 GRASS Wash & Wax 110409 0,5 - - - 215 ARMORALL 500 мл 24500ML 0,5 - - - 400

Автошампунь с воском Stihl CC 100 07825169300, 1 л

Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки с воском открывает представитель автохимии от марки Stihl.

Достоинства:

Хорошее пенообразование;

Очищает поверхности от соли реагентов, пыли, следы насекомых;

Подходит для автомобилей грузового и легкового типа;

Придает кузову блеск;

Защищает от влаги;

Низкий pH - 6,5;

Без нитрилотриацетата в составе.

Недостатки:

Не выявлено.

Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047

В наш рейтинг лучших еще один неплохой вариант автошампуня для бесконтактной мойки с воском от аналогичной марки.

Достоинства:

Подходит для мото-, вело- и автотранспорта;

Защита лаковых покрытий;

Придает блеск;

Защита от воды;

Без содержания HTA (нитрилотриацетата).

Недостатки:

Не выявлено.

Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл

Средство для очистки любых поверхностей автомобиля с карнаубским воском.

Достоинства:

Универсален для очистки кузова, стекол, резины;

Устраняет загрязнения любого характера: масло, пыль, органические и неорганические частицы;

Карнаубский воск придает глянцевым поверхностям блеск, защищает от агрессивного воздействия химии, солнечных лучей, водоотталкивающие свойства препятствуют возникновению коррозии;

Быстрое высыхание машины после мойки.

Недостатки:

Не выявлено.

Автошампунь с карнаубским воском GRASS Wash & Wax 110409

Пользователи отмечают отсутствие разводов после очистки и прекрасный эффект автохимии в условиях зимы.

Достоинства:

Удаляет загрязнения от дорожной пыли, следы масла, копоти, соли;

Придает эффект отполированной поверхности;

После использования на кузове образуется пленчатое покрытие, предохраняющее ЛКП от вредного воздействия солнца, влаги, химикатов;

Безопасен для кожи рук.

Недостатки:

Не выявлено.

Особенность приготовления раствора: 30-50 мл на 10 литров воды.

Автошампунь с воском ARMORALL 500 мл 24500ML

Еще одно средство в нашем рейтинге с использованием карнаубского воска, который не исказит цвет ЛКП и придает машине блеск.

Достоинства:

Защищает ЛКП между процедурами по полировке;

Содержит воск натурального происхождения;

Очистка кузова и создание презентабельного внешнего вида автомобиля.

Недостатки:

Не выявлено.

Автошампуни от дорожных реагентов

Шампунь первая фаза Detail AS Active Safe DT-0158, 1000 мл

Рейтинг лучших автошампуней продолжает средство для предварительной очистки поверхностных и застарелых загрязнений.

Достоинства:

Имеет высокую концентрацию - экономный расход;

Не содержит фосфатов;

Способствует очистке как поверхностной грязи, так и стойких пятен от агрессивных веществ на кузове и шинах, следов насекомых, помета птиц.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Наносить с помощью пеногенерирующих приборов под высоким давлением;

Покрывать авто сверху вниз;

Смыть водой.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта:1/10.

При использовании пеногенератора:1/50-100.

Шампунь вторая фаза Detail HS Hydro Shampoo DT-0115, 500 мл

Достойный шампунь из нашего рейтинга для ручной мойки с хорошим эффектом смачивания.

Достоинства:

Не повреждает ЛКП авто;

Оптимален после первичной мойки;

Хорошо промывает стыки, ниши. труднодоступные места.

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Использовать после предварительной чистки;

Нанести пенокомплектом и протереть кузов варежкой или тряпкой, периодически ополаскивая;

Смыть при помощи устройства высокого давления.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 100 - 150 мл на литр воды.

Шампунь вторая фаза Detail SP Second Phase DT-0151, 1000 мл

Еще один шампунь для второй фазы очищения поверхностей автомобиля с повышенным содержание тензидов.

Достоинства:

Эффективен при статических загрязнениях;

Не повреждает лакокрасочное покрытие;

Не имеет в составе консервантов, восков, силиконов;

Прекрасно справляется с очисткой труднодоступных мест

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Провести первую фазу очистки;

Нанести раствор из пенокомплекта;

Растирать с помощью губки или микрофибровой ткани, в труднодоступных местах допустимо использование щеток;

Смыть водой;

После использования желательно нанести защитное покрытие.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 120-200 мл на 1 литр воды.

Автошампунь для мойки с АВД усиленный Huter 71/5/21

Шампунь с повышающими эффективность добавками и антистатическим эффектом от бренда Huter. Самый бюджетный в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Используется при температурах от 5 до 25 градусов;

На чистящие свойства не влияет вода любой жесткости;

Эффективен в очистке масляных пятен, солей, пыли и органических частиц благодаря уникальным добавкам Nanowash и Proshine;

Не наносит вреда покрытию кузова;

Антистатическое воздействие;

Не имеет в составе нитритов, фосфатов, аминов и кислот;

Содержит 90 процентов биоразлагаемых составляющих.

Недостатки:

Не выявлено.

Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)

В рейтинг автошампунь с воском для бесконтактной мойки автомобиля можно включить это средство от Karcher.

Достоинства:

Имеет три функции: шампунь, восковое осушение, придание блеска;

Подходит для вело- , мото-, автотехники;

Работает со всеми типами загрязнений: масло, пыль, следы насекомых, реагенты;

Не вредит ЛКП авто.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие недорогие автошампуни

Модель/Характеристика Объем (л) Тип мойки Материал упаковки Производитель Стоимость (руб) AKSOL Self 1 Бесконтактная - Россия 220 Автошампунь для бесконтактной мойки Huter 1 Бесконтактная Пластик Китай 255 Karcher K PARTS SOFT 9.605-610 1 Бесконтактная Пластик Китай 459 Средство для бесконтактной мойки 400 1.15 кг SOJEL 004545 1 Бесконтактная - Россия 269 Средство для бесконтактной мойки 250 1.05 кг SOJEL 004533 1 Бесконтактная - Россия 210

Средство для мойки с АВД AKSOL Self (1 л)

Бюджетное средство, которое по отзывам пользователей справляется с пятнами любой сложности.

Достоинства:

Хорошо очищает въевшиеся пятна от пыли, грязи, масла, органических и неорганических веществ;

Может использоваться для очистки стекол;

Эффективен в аппаратах высокого давления.

Недостатки:

Не выявлено.

Автошампунь для мойки с АВД Huter

Неплохой вариант шампуня с насыщенной пеной, если требуется быстрая очистка авто.

Достоинства:

Оптимальные рабочие температуры - 5-25 градусов;

Справляется с очисткой в воде любой жесткости;

Очищает поверхности автомобиля от любой пыли, твердой грязи, масла с помощью добавок SFB в составе;

Образует пену без абразивных частиц.

Не повреждает лакокрасочное покрытие;

В составе нет нитритов, фосфатов, кислот.

Недостатки:

не выявлено.

Автошампунь для мойки с АВД Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л

Средство для мойки автомобилей, которое может использоваться с разной водой и видами восков.

Достоинства:

Удаляет загрязнения любой сложности;

Смывается и высыхает, не оставляя разводов;

Используется с водой любой жесткости;

Подходит для применения с любыми восками;

Образует равномерный слой пены толщиной до 1,5 см;

Недостатки:

Не выявлено.

Рекомендации по использованию:

Держать не более 3 минут;

Смывать с помощью мойки высокого давления.

Особенности приготовления раствора:

Развести в воде в пропорции 1/6-8.

Средство для мойки с АВД 400 1.15 кг SOJEL 004545

Автохимия для любого транспорта российского производства, которая попала в наш рейтинг.

Достоинства:

Эффективно справляется с очисткой легкового и грузового транспорта, вагонов, кузовов, тентов и даже двигателей;

Сохраняет свои свойства после пребывания при минусовой температуре воздуха.

Недостатки:

Не выявлено.

Особенности приготовления раствора:

При использовании пенокомплекта: 1/8-10

При использовании пеногенератора:: 1/80-100

При использовании Дозатрона: 1-2%

Средство для мойки с АВД 250 1.05 кг SOJEL 004533

Завершает наш рейтинг лучших автошампуней щелочное средство от Sojel.

Достоинства:

Высокое содержание щелочей;

Универсален для автотранспорта, вагонов, тентов;

Эффективен после размораживания.

Недостатки:

Не выявлено.

Особенности приготовления раствора: