На ЛКП автомобиля со временем скапливается грязь, следы масла, насекомых, цветущих растений. Чтобы избежать повреждений покрытия, нужна периодическая его очистка. Производители автокосметики разрабатывают все больше средств, чтобы облегчить уход за автомобилем. О том, как выбрать лучший шампунь для мойки автомобиля расскажем в этой статье, а также приведем рейтинг проверенных автошампуней для устранения любых загрязнений.
Критерии выбора хорошей автохимии: на что обратить внимание
Особенности автошампуней
При покупке шампуня для авто обратите внимание на:
- Назначение. Зависит от оборудования, которое будет использоваться при очистке. Выпускают специализированные средства для чистки вручную, так и для чистки с помощью аппарата высокого давления (далее АВД).
- Состав. Во всех средствах для мойки автомобилей содержится вода. Чтобы не повредить хромированные детали, ее кислотность должна составлять от 6 до 9 единиц. Далее указываются ПАВ с суммарным содержанием около 30 процентов от общего количества, образователь пены, защита от коррозии, воск. Также в составе могут присутствовать активные вещества, усиливающие действие основных. Важно, чтобы в составе было минимальное содержание агрессивных компонентов.
- Качество упаковки. Она не должна иметь проколов, вмятин, крышка должна плотно закрывать горлышко и не пропускать содержимое. Нарушение качества упаковки может сказаться на качестве продукта или послужить причиной протечки.
- Сроки хранения. Средство с истекшим сроком годности теряет свои важные свойства, а в отдельных случаях может даже навредить.
Преимущества и недостатки
Приведем в таблице основные достоинства и недостатки применения автошампуня.
|
Плюсы
|
Минусы
|
- Сохранение защитного барьера ЛКП и защита от выцветания;
- ПАВ, ориентированные на особенности покрытия автомобилей;
- Защита от коррозии;
- Покрытие воском.
|
- Необходим подбор в зависимости от особенностей ЛКП и типа мойки.
Рекомендации автолюбителям
Чтобы автошампунь приносил максимум пользы, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Разбавляйте средство в пропорциях, указанных на упаковке.
- Чтобы шампунь не потерял своих полезных свойств, соблюдайте инструкцию по хранению.
- Используйте средство в зависимости от сезона, типа загрязнения и применяемого способа очистки.
Какую фирму выбрать
Самые популярные средства по уходу за покрытием на авто производят:
- Kolner. Немецкий поставщик техники и аксессуаров. Концентрированный шампунь от бренда эффективен при использовании с жесткой водой.
- Huter. Знаменит не только производством оборудования и инструмента, но и автохимии. Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки автомобиля часто не обходится без средств от Huter.
- Karcher. Самый популярный производитель моек высокого давления. В его разнообразном ассортименте средств по уходу за автомобилем можно найти концентрированные средства, шампуни для мойки щеткой, пенообразователь и даже шампунь в виде порошка.
- Stihl. Заботится не только о покупателях агрегатов для сада и ремонта, но и об автолюбителях. Stihl выпускает продукцию для образования воскового покрытия, концентраты, универсальные средства и очистители автомобильных дисков.
- AVS. Специализируется на выпуске средств для обслуживания автомобиля. У AVS можно купить моющую химию для кузова, подкапотной части, колес, салона и стекол
- Grass. Известный производитель бытовой и профессиональной химии. В ассортименте канистры универсальных и специализированных средств объемом от 5 до 21 литра.
- Комета. Производитель оборудования для автомоек. У “Комета” в ассортименте представлены шампуни, полироли, горячий/холодный воск.
- Detail. Поставщик товаров для детейлинга. Профессиональные средства, которые рассчитаны на уход в условиях автосервиса и при частном использовании.
- Eltrans. Российский бренд-производитель косметики и средств для ухода за авто. Среди продуктов можно найти шампуни с эффектом блеска, полирующие и с частицами воска.
Лучшие автошампуни для бесконтактной мойки
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л
Рейтинг лучших шампуней для мойки АВД открывает AVS Active Foam Ultra PF-80.
Достоинства:
- Используется для мойки авто, цистерн, прицепов;
- Подходит для удаления грязи органического и неорганического характера, отложений соли, масла;
- Допускает использование воды повышенной солености;
- Полностью поддается смыванию водой;
- Не имеет резкого запаха;
- Защищает от образования ржавчины;
- Не оставляет разводов при смывании.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Удалить крупную рыхлую грязь;
- Покрыть кузов шампунем;
- Выдержать пару минут;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/8 -1/12;
- При использовании пеногенератора: 1/90 - 1/150.
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л
Рейтинг бесконтактных автошампуней 2022 продолжает средство для летнего использования.
Достоинства:
- Низкое содержание щелочей в составе;
- Справляется со следами от пыли, масла, насекомых;
- Не повреждает сплавы цветных металлов;
- Легко смывается с помощью воды;
- Особенно эффективно при использовании летом;
- Защищает от образования ржавчины;
- Используется для бесконтактных моек и применения в автосервисах.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Удалить крупную рыхлую грязь;
- Нанести на кузов автомобиля на 2 минуты;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/2 - 1/5;
- При использовании пеногенератора: 1/4 - 1/7.
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л
Хорошее средство российского производства с высокой концентрацией действующих веществ.
Достоинства:
- Оптимально для мойки небольших автомобилей и грузовиков;
- Помогает удалить любые виды грязи: масло, пыль, загрязнения органического и неорганического характера;
- Образует плотный слой стойкой пены;
- Смывается с помощью воды;
- Чистка без разводов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Удалить рыхлую грязь;
- Нанести средство на автомобиль и держать 2 минуты, избегая высыхания;
- Смыть водой;
- Выполнять работу в перчатках и спецодежде, с защитой органов дыхания;
- Использовать в помещении с проветриванием;
- Запрещено для машин с дефектами ЛКП.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/5,1/9;
- При использовании пеногенератора: 1/60,1/110.
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Basic PF-20 (1:2) 5.3 кг
В наш рейтинг бесконтактных шампуней включена еще одна модель для летнего использования.
Достоинства:
- Удаляет пылевые загрязнения, следы масла, насекомых;
- Нет резкого запаха;
- Смывается водой;
- Может применяться при очистке металлических сплавов, резины, пластиковых изделий;
- Защита от ржавчины;
- Эффективен для мытья авто в теплую погоду;
- После мытья не остается разводов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Счистить рыхлую грязь;
- Нанести средство не более чем на 2 минуты, избегая высыхания;
- Смыть водой;
- Не использовать на горячей поверхности.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/2;
- При использовании пеногенератора: 1/3 - 1/5.
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг
И завершает рейтинг лучших автошампуней для бесконтактной мойки - AVS Active Foam Optimum PF-10.
Достоинства:
- Подходит для любых видов автотранспорта;
- Справляется со следами от грязи, насекомых, дорожной пыли, масляных пятен;
- Не имеет резкого запаха;
- Полностью смывается водой;
- При смывании не оставляет разводов;
- Не повреждает изделия из резины, пластика, металлических сплавов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Удалить рыхлую грязь;
- Нанести на пару минут, избегая высыхания;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/1;
- При использовании пеногенератора: 1/2 - 1/3.
Лучшие автошампуни для ручной мойки
|
Модель/Характеристика
|
Объем (л)
|
Тип мойки
|
Производитель
|
Стоимость (руб)
|
Lavr Green 1000мл, Ln2265
|
1
|
Ручная
|
Россия
|
170
|
ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл
|
0,5
|
Ручная
|
Россия
|
170
|
Hon Borger R14U7RUS
|
1
|
Ручная
|
Россия
|
470
|
Grass Carwash Foam 18 кг
|
18
|
Ручная
|
Россия
|
3 500
|
Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S
|
1
|
Ручная
|
Китай
|
100
Автошампунь-суперконцентрат Lavr Green 1000мл, Ln2265
Рейтинг лучших автошампуней для ручной мойки открывает продукт бренда Lavr.
Достоинства:
- Просто смыть водой;
- Не повреждает пластик, изделия из резины, винила, металлических сплавов;
- От всех видов грязи, пыли, масла, насекомых;
- Не придает темного оттенка хромированным и алюминиевым деталям;
- Защита от ржавчины;
- Нейтральный уровень кислотности, нет фосфатов и щелочей;
- Образует большое количество пены;
- Легко разводится водой любой температуры и жесткости.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Растирать приготовленный раствор мягкой тканью или губкой;
- Не использовать на поверхностях высокой температуры;
- После смывания протереть насухо.
Особенности приготовления раствора: 30–40 мл на 5-10 л воды.
Автошампунь ELTRANS гель-суперконцентрат ПЭТ флакон, 500 мл
Неплохой шампунь, покупатели которого отмечают, что он даже сглаживает небольшие царапины.
Достоинства:
- Удаляет любую грязь: масло, пыль, органические загрязнения;
- Применим для кузова, стекол, резины и пластика;
- Эффективен против плотных и застарелых загрязнений;
- Пена плотная, густая.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Использовать в растворе с соблюдением правил безопасности.
Особенности приготовления раствора: 30 мл средства на 5-7 литров воды.
Шампунь для ручной мойки Hon Borger R14U7RUS
Лучший автошампунь для ручной мойки с биоразлагаемыми ПАВ, который входит в наш рейтинг.
Достоинства:
- Придает кузову авто блеск и обеспечивает защиту от статического электричества;
- Создает плотную густую пену;
- Нейтральный уровень кислотности средства;
- Биоразлагаемые ПАВ с моющими средствами высокой эффективности;
- Удаляет остатки шампуней после бесконтактной мойки;
- Легко наносится на поверхность.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Наносить раствор продольными движениями сверху вниз без сильного надавливания;
- Смыть водой;
- Вытереть тканью из микрофибры;
- Допускается использование без перчаток, так как в составе нет агрессивных для кожи веществ.
Особенности приготовления раствора:
- При ручном нанесения:130 мл на 10 литров воды;
- При использовании пенокомплекта: 1/6.
Автошампунь для мойки вручную Grass Carwash Foam 18 кг
Шампунь, который подходит как для ручного использования, так и для нанесения пеногенератором или пенокомплектом.
Достоинства:
- Высокое пенообразование для лучшего устранения грязи;
- Устраняет трудноустранимые загрязнения от соли, масла, сажи;
- Не повреждает кожу рук;
- Экономичный расход.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Возможно нанесение пенокомплектом;
- Безопасен для кожи рук, поэтому можно осуществлять мойку без перчаток;
Особенности приготовления раствора:
- При ручном нанесении: 1/500 (20 г на 10 л);
- При использовании пенокомплекта: 1/10 - 1/20 (50-100 г на 1 литр воды);
- При использовании пеногенератора: 1/200 - 1/250 (4-5 г на 1 литр воды).
Антикор AVS 1 л AVK-701 A07563S
Автошампунь для ручной мойки, закрывающий эту категорию рейтинга - Антикор AVS 1 л AVK-701.
Достоинства:
- Защищает от ржавчины;
- Образует защитное покрытие от пыли, солей, осадков, масляных пятен;
- Быстрый эффект после нанесения;
- Чистая поверхность без разводов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Нанести на кузов с помощью губки, периодически ее промывая;
- Смыть водой;
- Протереть тряпкой.
Особенности приготовления раствора: 10 мл на 1 л воды.
Лучшие автошампуни-концентраты
Концентраты отличаются повышенным содержанием действующих веществ и используются в растворах с разными пропорциями. Также концентраты используются только с автомойками, для ручной очистки они не эффективны. Многие средства такого плана хорошо взаимодействуют с водой высокой жесткости.
Автошампунь для мойки с АВД концентрат Kolner, 1л
Шампунь для мойки авто с широким рабочим диапазоном температур.
Достоинства:
- Подходит для очистки машин, велосипедов, мототехники;
- Очистка всех типов ЛКП от грязи, сажи, масляных пятен, органических загрязнений;
- Допускается применение жесткой воды;
- Обладает функцией антистатика;
- Может использоваться в температурном диапазоне от 5 до 25 градусов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию: для применения в устройствах высокого давления.
Особенности приготовления раствора:
Автошампунь для мойки с АВД AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 л
Неплохой концентрированный шампунь для очистки машины.
Достоинства:
- Малое содержание щелочи в составе;
- Удаляет загрязнения от масла, пыли, следы насекомых и птиц;
- Не имеет резкого запаха;
- Не опасен для пластиковых деталей, резины, металлических сплавов.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Снять поверхностный слой грязи;
- Нанести средство на пару минут;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта:1/4,1/6;
- При использовании пеногенератора: 1/50, 1/80.
Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF
В рейтинг самых хороших автошампуней вполне можно включить высокощелочное средство от от самого популярного производителя автомоек.
Достоинства:
- Активный щелочной состав (12,6 Ph) прекрасно подходит для бесконтактной мойки;
- Очищает автомобиль от пыли, масляных пятен;
- Может быть использован для очистки двигателей и сильнозагрязненных тентов;
- Наибольшую эффективность приобретает в нагретой воде;
- В составе нет углеводородов и фосфатов.
Недостатки:
Особенности приготовления раствора:
- Предварительно разбавить 1/3;
- Процентное содержание в мойках высокого давления - 1-5%;
- Процентное содержание в разбрызгивателе - 5-25%.
Моющее средство Karcher RM 809 6.295-498 (20 л)
Еще один достойный продукт от Karcher с хорошими отзывами пользователей.
Достоинства:
- Активно образует пену, что способствует лучшей очистке машин;
- Устраняет загрязнения от копоти, реагентов, масла, комков глины, следов насекомых;
- Не обладает резким запахом;
- Хорошо растворяется в воде;
- Подходит для очистки грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов;
- Большой объем.
Недостатки:
Рекомендации по использованию: Для использования с пенообразующей насадкой.
Особенности приготовления раствора:
- 1 литр средства на 3 литра воды.
Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)
Нечастый рейтинг автошампуней для мойки с высокощелочным составом обходится без этого средства от Karcher.
Достоинства:
- Лучшее процентное содержание щелочи - 13,5 pH;
- Справляется со стойкими загрязнениями от пыли, масел, насекомых, копоти, древесного клея;
- Подходит для очистки поверхностей грузовых и легковых машин;
- Создает густую пену;
- Большой объем.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Развести в необходимой пропорции;
- Нанести на кузов;
- Не держать средство на поверхности более 2 минут;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- 1 литр средства на 3 литра воды.
Лучшие автошампуни с воском
К основным преимуществам средств с воском относят защиту поверхностей от воздействия влаги, попадания пыли, сглаживание мелких дефектов, образование защитного слоя на кузове и придание блеска глянцевому ЛКП.
Автошампунь с воском Stihl CC 100 07825169300, 1 л
Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки с воском открывает представитель автохимии от марки Stihl.
Достоинства:
- Хорошее пенообразование;
- Очищает поверхности от соли реагентов, пыли, следы насекомых;
- Подходит для автомобилей грузового и легкового типа;
- Придает кузову блеск;
- Защищает от влаги;
- Низкий pH - 6,5;
- Без нитрилотриацетата в составе.
Недостатки:
Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047
В наш рейтинг лучших еще один неплохой вариант автошампуня для бесконтактной мойки с воском от аналогичной марки.
Достоинства:
- Подходит для мото-, вело- и автотранспорта;
- Защита лаковых покрытий;
- Придает блеск;
- Защита от воды;
- Без содержания HTA (нитрилотриацетата).
Недостатки:
Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл
Средство для очистки любых поверхностей автомобиля с карнаубским воском.
Достоинства:
- Универсален для очистки кузова, стекол, резины;
- Устраняет загрязнения любого характера: масло, пыль, органические и неорганические частицы;
- Карнаубский воск придает глянцевым поверхностям блеск, защищает от агрессивного воздействия химии, солнечных лучей, водоотталкивающие свойства препятствуют возникновению коррозии;
- Быстрое высыхание машины после мойки.
Недостатки:
Автошампунь с карнаубским воском GRASS Wash & Wax 110409
Пользователи отмечают отсутствие разводов после очистки и прекрасный эффект автохимии в условиях зимы.
Достоинства:
- Удаляет загрязнения от дорожной пыли, следы масла, копоти, соли;
- Придает эффект отполированной поверхности;
- После использования на кузове образуется пленчатое покрытие, предохраняющее ЛКП от вредного воздействия солнца, влаги, химикатов;
- Безопасен для кожи рук.
Недостатки:
Особенность приготовления раствора: 30-50 мл на 10 литров воды.
Автошампунь с воском ARMORALL 500 мл 24500ML
Еще одно средство в нашем рейтинге с использованием карнаубского воска, который не исказит цвет ЛКП и придает машине блеск.
Достоинства:
- Защищает ЛКП между процедурами по полировке;
- Содержит воск натурального происхождения;
- Очистка кузова и создание презентабельного внешнего вида автомобиля.
Недостатки:
Автошампуни от дорожных реагентов
Шампунь первая фаза Detail AS Active Safe DT-0158, 1000 мл
Рейтинг лучших автошампуней продолжает средство для предварительной очистки поверхностных и застарелых загрязнений.
Достоинства:
- Имеет высокую концентрацию - экономный расход;
- Не содержит фосфатов;
- Способствует очистке как поверхностной грязи, так и стойких пятен от агрессивных веществ на кузове и шинах, следов насекомых, помета птиц.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Наносить с помощью пеногенерирующих приборов под высоким давлением;
- Покрывать авто сверху вниз;
- Смыть водой.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта:1/10.
- При использовании пеногенератора:1/50-100.
Шампунь вторая фаза Detail HS Hydro Shampoo DT-0115, 500 мл
Достойный шампунь из нашего рейтинга для ручной мойки с хорошим эффектом смачивания.
Достоинства:
- Не повреждает ЛКП авто;
- Оптимален после первичной мойки;
- Хорошо промывает стыки, ниши. труднодоступные места.
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Использовать после предварительной чистки;
- Нанести пенокомплектом и протереть кузов варежкой или тряпкой, периодически ополаскивая;
- Смыть при помощи устройства высокого давления.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 100 - 150 мл на литр воды.
Шампунь вторая фаза Detail SP Second Phase DT-0151, 1000 мл
Еще один шампунь для второй фазы очищения поверхностей автомобиля с повышенным содержание тензидов.
Достоинства:
- Эффективен при статических загрязнениях;
- Не повреждает лакокрасочное покрытие;
- Не имеет в составе консервантов, восков, силиконов;
- Прекрасно справляется с очисткой труднодоступных мест
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Провести первую фазу очистки;
- Нанести раствор из пенокомплекта;
- Растирать с помощью губки или микрофибровой ткани, в труднодоступных местах допустимо использование щеток;
- Смыть водой;
- После использования желательно нанести защитное покрытие.
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 120-200 мл на 1 литр воды.
Автошампунь для мойки с АВД усиленный Huter 71/5/21
Шампунь с повышающими эффективность добавками и антистатическим эффектом от бренда Huter. Самый бюджетный в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Используется при температурах от 5 до 25 градусов;
- На чистящие свойства не влияет вода любой жесткости;
- Эффективен в очистке масляных пятен, солей, пыли и органических частиц благодаря уникальным добавкам Nanowash и Proshine;
- Не наносит вреда покрытию кузова;
- Антистатическое воздействие;
- Не имеет в составе нитритов, фосфатов, аминов и кислот;
- Содержит 90 процентов биоразлагаемых составляющих.
Недостатки:
Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)
В рейтинг автошампунь с воском для бесконтактной мойки автомобиля можно включить это средство от Karcher.
Достоинства:
- Имеет три функции: шампунь, восковое осушение, придание блеска;
- Подходит для вело- , мото-, автотехники;
- Работает со всеми типами загрязнений: масло, пыль, следы насекомых, реагенты;
- Не вредит ЛКП авто.
Недостатки:
Лучшие недорогие автошампуни
|
Модель/Характеристика
|
Объем (л)
|
Тип мойки
|
Материал упаковки
|
Производитель
|
Стоимость (руб)
|
AKSOL Self
|
1
|
Бесконтактная
|
-
|
Россия
|
220
|
Автошампунь для бесконтактной мойки Huter
|
1
|
Бесконтактная
|
Пластик
|
Китай
|
255
|
Karcher K PARTS SOFT 9.605-610
|
1
|
Бесконтактная
|
Пластик
|
Китай
|
459
|
Средство для бесконтактной мойки 400 1.15 кг SOJEL 004545
|
1
|
Бесконтактная
|
-
|
Россия
|
269
|
Средство для бесконтактной мойки 250 1.05 кг SOJEL 004533
|
1
|
Бесконтактная
|
-
|
Россия
|
210
Средство для мойки с АВД AKSOL Self (1 л)
Бюджетное средство, которое по отзывам пользователей справляется с пятнами любой сложности.
Достоинства:
- Хорошо очищает въевшиеся пятна от пыли, грязи, масла, органических и неорганических веществ;
- Может использоваться для очистки стекол;
- Эффективен в аппаратах высокого давления.
Недостатки:
Автошампунь для мойки с АВД Huter
Неплохой вариант шампуня с насыщенной пеной, если требуется быстрая очистка авто.
Достоинства:
- Оптимальные рабочие температуры - 5-25 градусов;
- Справляется с очисткой в воде любой жесткости;
- Очищает поверхности автомобиля от любой пыли, твердой грязи, масла с помощью добавок SFB в составе;
- Образует пену без абразивных частиц.
- Не повреждает лакокрасочное покрытие;
- В составе нет нитритов, фосфатов, кислот.
Недостатки:
Автошампунь для мойки с АВД Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л
Средство для мойки автомобилей, которое может использоваться с разной водой и видами восков.
Достоинства:
- Удаляет загрязнения любой сложности;
- Смывается и высыхает, не оставляя разводов;
- Используется с водой любой жесткости;
- Подходит для применения с любыми восками;
- Образует равномерный слой пены толщиной до 1,5 см;
Недостатки:
Рекомендации по использованию:
- Держать не более 3 минут;
- Смывать с помощью мойки высокого давления.
Особенности приготовления раствора:
- Развести в воде в пропорции 1/6-8.
Средство для мойки с АВД 400 1.15 кг SOJEL 004545
Автохимия для любого транспорта российского производства, которая попала в наш рейтинг.
Достоинства:
- Эффективно справляется с очисткой легкового и грузового транспорта, вагонов, кузовов, тентов и даже двигателей;
- Сохраняет свои свойства после пребывания при минусовой температуре воздуха.
Недостатки:
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/8-10
- При использовании пеногенератора:: 1/80-100
- При использовании Дозатрона: 1-2%
Средство для мойки с АВД 250 1.05 кг SOJEL 004533
Завершает наш рейтинг лучших автошампуней щелочное средство от Sojel.
Достоинства:
- Высокое содержание щелочей;
- Универсален для автотранспорта, вагонов, тентов;
- Эффективен после размораживания.
Недостатки:
Особенности приготовления раствора:
- При использовании пенокомплекта: 1/7-9
- При использовании пеногенератора:: 1/70-90
- При использовании Дозатрона: 1,5-2%