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Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21
380 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21
    Арт. О00000015291
    Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21

      Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015291

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21, 1 л - используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП, а благодаря антистатическому эффекту поверхность кузова автомобиля дольше остается чистой.

        Преимущества

        • Входящие в состав средства новейшие добавки Proshine и Nanowash позволяют удалять даже сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твердые отложения
        • Быстро и эффективно устраняет загрязнения со всех типов красок, а повышенное содержание смягчителей воды позволяет использовать средство даже с жесткой водой
        • Обладает антистатическим эффектом, позволяющим автомобилю дольше оставаться чистым. Средство имеет приятный свежий аромат