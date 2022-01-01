Преимущества

Входящие в состав средства новейшие добавки Proshine и Nanowash позволяют удалять даже сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твердые отложения

Быстро и эффективно устраняет загрязнения со всех типов красок, а повышенное содержание смягчителей воды позволяет использовать средство даже с жесткой водой

Обладает антистатическим эффектом, позволяющим автомобилю дольше оставаться чистым. Средство имеет приятный свежий аромат

Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 71/5/21, 1 л - используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП, а благодаря антистатическому эффекту поверхность кузова автомобиля дольше остается чистой.