Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 л
Арт. О00000040672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесконтактная химия
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Объем, л
|1
- Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Prime PF-40 (1:4-6) 1 л - низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Возможно использование в системах «дозатрон». Рекомендовано для всесезонного использования.