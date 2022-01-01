Шиномонтажное и автосервисное оборудование
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- 720 ₽220 мм, 1.5 кгДлина, мм: 220Сила удержания, кг: 1.5Вес, кг: 0.048
- 2 681 ₽3 245 ₽Макс. рабочая высота, мм: 420
- -564 ₽
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- 4 498 ₽5 445 ₽Макс. рабочая высота, мм: 600
- -947 ₽
- Персональная скидка
- -128 ₽
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- 15 575 ₽Давление, атм: 8.6Емкость бака, л
- Персональная скидка
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- 8 440 ₽Высота, мм: 800Вес, кг: 20
- 179 080 ₽
- Персональная скидка
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- Нет в наличии
- Нет в наличииМакс. рабочая высота, мм: 355
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 600
- Нет в наличииМакс. рабочая высота, мм: 760
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 450Высота, мм: 800Вес, кг: 20
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 675Высота, мм: 820Вес, кг: 34
- Нет в наличии
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 500
Балансировочные стенды, гидроподьемники, вулканизаторы, устройства для замены масла – оборудование, которое найдет применение в автомобильных и шиномонтажных мастерских. С помощью этого оборудования мастера выполняют работы по восстановлению шин и балансировке колес, решают задачи по ремонту автомобилей.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шиномонтажное и автосервисное оборудование в городе Ярославль по цене от 93 до 225098 рублей. В наличии более 213 наименований. Шиномонтажное и автосервисное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.