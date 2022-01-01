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Балансировочные стенды, гидроподьемники, вулканизаторы, устройства для замены масла – оборудование, которое найдет применение в автомобильных и шиномонтажных мастерских. С помощью этого оборудования мастера выполняют работы по восстановлению шин и балансировке колес, решают задачи по ремонту автомобилей.

Балансировочные стенды, гидроподьемники, вулканизаторы, устройства для замены масла – оборудование, которое найдет применение в автомобильных и шиномонтажных мастерских. С помощью этого оборудования мастера выполняют работы по восстановлению шин и балансировке колес, решают задачи по ремонту автомобилей.