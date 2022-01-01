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Ручной инструмент надежен и долговечен, потому как имеет простую конструкцию и независим от топлива или электричества. Представлены отвертки и другие приборы для работы с крепежом, топоры и молотки, валики, кисти, шпатели и т.д. Приобрести ручной инструмент можно как в наборах, так и по отдельности. Доступны ящики для удобной транспортировки и хранения.