Пескоструйное оборудование
Найдено: 12 товаров
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- 15 575 ₽Давление, атм: 8.6Емкость бака, л
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- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 680Давление, атм: 4
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 452Давление, атм: 4
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 4
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 5.5
- Нет в наличииПроизводительность, м²/ч: 3Давление, атм: 8.6Емкость бака, лДлина шланга, м: 2.5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пескоструйное оборудование в городе Ярославль по цене от 11942 до 136219 рублей. В наличии более 12 наименований. Пескоструйное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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