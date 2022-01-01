Пескоструйное оборудование применяются для очистки абразивными частицами разных поверхностей. Пескоструйщик состоит из компрессора, рукава, через который подается сжатый воздух, фильтров, пистолета. Пескоструйное оборудование полезно в автосервисах, при обработке дерева и других материалов.

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