Рабочие перчатки
Найдено: 86 товаров
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- 25 ₽хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, ПВХЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 85 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 23 ₽полиэстер, хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, хлопок, ПВХЦвет: черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 147 ₽полиуретан, полиэстер, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерУтепленные: Нет
- 110 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
- 110 ₽нитрил, трикотаж, S-MТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, трикотажЦвет: зеленыйУтепленные: Нет
- 160 ₽нитрил, нейлон, 11/XXLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, нейлонЦвет: черный
- 270 ₽спилок, 10/XLТип: рабочие рукавицыМатериал: спилокЦвет: желтыйУтепленные: Нет
- 110 ₽полиамид, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиамидЦвет: черный, синийДлина, мм: 270Кол-во нитей: 2 нити
- 70 ₽Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белыйКол-во нитей: 2 нити
- 40 ₽хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 147 ₽полиуретан, трикотаж, 7.5/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, трикотажЦвет: белый, розовыйУтепленные: Нет
- 250 ₽акрил, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: акрилЦвет: оранжевый, синийКол-во нитей: 2 нити
- 130 ₽хлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 60 ₽хлопок, полиэфир, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белыйДлина, мм: 260Кол-во нитей: 2 нити
- 230 ₽хлопок, спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилокЦвет: желтый, синийУтепленные: Нет
- 130 ₽нитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: Нет
- 410 ₽спилок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: спилокЦвет: оранжевыйУтепленные: Нет
- 170 ₽акрил, трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрил, трикотажЦвет: оранжевыйУтепленные: Да
- 490 ₽хлопок, брезент, кожа, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, брезент, кожаЦвет: белый
- 25 ₽хлопок, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 110 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийДлина, мм: 250
- 125 ₽полиамид, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиамидЦвет: черный, синийДлина, мм: 260Кол-во нитей: 2 нити
- 470 ₽нейлон, лайкра, 11/XXLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить рабочие перчатки в городе Ярославль по цене от 0 до 3080 рублей. В наличии более 86 наименований. Рабочие перчатки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.