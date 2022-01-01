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Средства индивидуальной защиты

Защита головы

151 товар
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Защита головы – один из самых важных аспектов при работе с различными инструментами и агрегатами. Именно она обеспечит безопасную работу, которая не принесет травм. В каталоге представлены шлемы, очки, наушники, маски, щитки.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить защита головы в городе Ярославль по цене от 1 до 7189 рублей. В наличии более 151 наименования. Защита головы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.