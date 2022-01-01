Защита головы
151 товар
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- 1 310 ₽закрытые, 0.095 кгТип: закрытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетЦвет линзы: прозрачныйВес, кг: 0.095
- 450 ₽открытые, 0.06 кгТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: красный
- 1 090 ₽закрытые, 0.14 кгТип: закрытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетВес, кг: 0.14
- 7 189 ₽полиэтиленТип: каскаКрепление: на головеМатериал: полиэтилен
- 370 ₽пластик, 0.2 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.2
- 530 ₽пластик, 0.6 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 0.6
- 1 160 ₽открытыеТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонат
- 370 ₽открытые, 0.045 кгТип: открытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: прозрачный
- 390 ₽открытые, 0.07 кгТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: пластикЦвет линзы: зеленый
- 390 ₽FFP1, многоразовыйТип: полумаскаТип респиратора: многоразовыйРегулировка оголовья: НетКоличество в упаковке, шт: 1
- 460 ₽поликарбонат, 0.35 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: поликарбонатМакс. температура эксплуатации, °С: 110Вес, кг: 0.35
- 110 ₽открытые, 0.03 кгТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: пластикЦвет линзы: прозрачный
- 700 ₽металл, 0.15 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: металлРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.15
- 390 ₽открытые, 0.4 кгТип: открытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: пластикЦвет линзы: прозрачный
- 290 ₽поликарбонат, 0.22 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: поликарбонатМакс. температура эксплуатации, °С: 110Вес, кг: 0.22
- 450 ₽закрытые, 0.07 кгТип: закрытыеУФ-защита: НетГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатВес, кг: 0.07
- 210 ₽полистиролТип: щитокКрепление: на головеМатериал: полистиролРегулировка оголовья: ДаМакс. температура эксплуатации, °С: 110
- 350 ₽закрытые, 0.118 кгТип: закрытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетМатериал линзы: плексигласЦвет линзы: прозрачный
- 580 ₽Тип: щитокКрепление: на головеМакс. температура эксплуатации, °С: 110
- 40 ₽FFP2, многоразовыйТип: полумаскаТип респиратора: многоразовыйРегулировка оголовья: Нет
- 420 ₽закрытые, 0.108 кгТип: закрытыеУФ-защита: ДаГерметичные: ДаМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: прозрачный
- 380 ₽470 ₽0.17 кгСнижение уровня шума, дБ: 30Цвет: черный, оранжевыйВес, кг: 0.17
- -90 ₽
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- 220 ₽открытые, 0.023 кгТип: открытыеУФ-защита: ДаГерметичные: НетМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: прозрачный
- 610 ₽закрытые, 0.092 кгТип: закрытыеУФ-защита: ДаГерметичные: ДаМатериал линзы: поликарбонатЦвет линзы: прозрачный
Защита головы – один из самых важных аспектов при работе с различными инструментами и агрегатами. Именно она обеспечит безопасную работу, которая не принесет травм. В каталоге представлены шлемы, очки, наушники, маски, щитки.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить защита головы в городе Ярославль по цене от 1 до 7189 рублей. В наличии более 151 наименования. Защита головы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.