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Защита головы – один из самых важных аспектов при работе с различными инструментами и агрегатами. Именно она обеспечит безопасную работу, которая не принесет травм. В каталоге представлены шлемы, очки, наушники, маски, щитки.

Защита головы – один из самых важных аспектов при работе с различными инструментами и агрегатами. Именно она обеспечит безопасную работу, которая не принесет травм. В каталоге представлены шлемы, очки, наушники, маски, щитки.