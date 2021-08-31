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Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
5.0
2
420 ₽
Очки
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
    Арт. X13280391
    5.0
    2
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523

      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280391
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов работ с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло-светофильтр (градационный шифр 5-2,5) серого цвета из PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка  угла  наклона стекла и  длины заушника. Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости.       Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от избыточной яркости видимого света.

        Преимущества

        • Стекло-светофильтр устойчиво к брызгам опасных жидкостей, царапинам и не запотевает
        • Регулировка углового положения защитного стекла
        • Регулировка заушников по длине 
        • Наличие мягкого носоупора
        • Защищают от летящих частиц