Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (5-2.5 PC) 18523

Преимущества

Стекло-светофильтр устойчиво к брызгам опасных жидкостей, царапинам и не запотевает

Регулировка углового положения защитного стекла

Регулировка заушников по длине



Наличие мягкого носоупора



Защищают от летящих частиц



Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов работ с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло-светофильтр (градационный шифр 5-2,5) серого цвета из PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости. Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от избыточной яркости видимого света.