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Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
5.0
2
195 ₽
Очки
    Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
    Арт. X13280394
    5.0
    2
    Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
    Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
    Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
      Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
      Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529
      Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529

      Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280394
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Заушники увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц. РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к  истиранию и царапанию. Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

        Преимущества

        • Легкие и прочные
        • Антизапотевание