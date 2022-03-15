Защитные открытые очки Hammer ACTIVE SUPER O15 11529

Преимущества

Легкие и прочные

Антизапотевание



Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Заушники увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц. РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию. Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.