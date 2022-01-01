Шумоподавляющие наушники относятся к стандартному средству персональной защиты органов слуха, и будут полезны во время работы с громким проф.оборудованием, а также для учебной стрельбы и охоты. Обладают хорошим коэффициентом шумоподавления, надежно защищают уши. Имеют удобное крепление и с комфортом сидят на голове.

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