Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251

Преимущества

Защиты лица и органов слуга

Возможность регулировки

Вентиляция

Оснащение

Нейлоновая сетка

Комплекты для защиты лица и органов слуха "ECONOMY" с защитными наушниками и нейлоновым щитком. Небольшой общий вес. Легко откидывающийся нейлоновый щиток. Регулируемая головная дуга. Отвечает требованиям SNR 24, EN 1731 и EN 352. Нейлоновая сетка наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки.