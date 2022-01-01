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Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251
2 190 ₽
Наушники
    Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251
    Арт. О00000026800
    Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251

      Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026800

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Регулировка длины
      		Нет
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплекты для защиты лица и органов слуха "ECONOMY" с защитными наушниками и нейлоновым щитком. Небольшой общий вес. Легко откидывающийся нейлоновый щиток. Регулируемая головная дуга. Отвечает требованиям SNR 24, EN 1731 и EN 352. Нейлоновая сетка наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки.

        Преимущества

        • Защиты лица и органов слуга
        • Возможность регулировки
        • Вентиляция
        • Оснащение
        • Нейлоновая сетка