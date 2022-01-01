Наушники с защитой глаз сетка нейлон Stihl Economy 00008840251
Арт. О00000026800
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Регулировка длины
|Нет
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Крепление на каску
|Нет
- Комплекты для защиты лица и органов слуха "ECONOMY" с защитными наушниками и нейлоновым щитком. Небольшой общий вес. Легко откидывающийся нейлоновый щиток. Регулируемая головная дуга. Отвечает требованиям SNR 24, EN 1731 и EN 352. Нейлоновая сетка наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки.
Преимущества
- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция
- Оснащение
- Нейлоновая сетка