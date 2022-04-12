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Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532
5.0
2
Найти аналог
Наушники
    Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532
    Арт. X186125270
    5.0
    2
    Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532

      Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186125270
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Регулировка длины
      		Да
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ. Оголовье выполнено из хорошо вентилируемой резины. Легкая модель подходит даже людям, страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника. Регулируемые наушники на дуге с мягкими подушечками. Отвечает требованиям SNR 23, EN 352.

        Преимущества

        • Защиты лица и органов слуга
        • Возможность регулировки
        • Вентиляция