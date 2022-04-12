Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532

Преимущества

Защиты лица и органов слуга

Возможность регулировки

Вентиляция

Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ. Оголовье выполнено из хорошо вентилируемой резины. Легкая модель подходит даже людям, страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника. Регулируемые наушники на дуге с мягкими подушечками. Отвечает требованиям SNR 23, EN 352.