Наушники защитные Stihl Concept 23 new 00008840532
Арт. X186125270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Регулировка длины
|Да
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Крепление на каску
|Нет
- Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ. Оголовье выполнено из хорошо вентилируемой резины. Легкая модель подходит даже людям, страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника. Регулируемые наушники на дуге с мягкими подушечками. Отвечает требованиям SNR 23, EN 352.
Преимущества
- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция