Почему компания «Бигам» занимается благотворительностью? Главная причина, по которой мы это делаем, – желание творить добро и помогать другим людям.

Мы понимаем, насколько важно быть частью общества и мира, в котором мы живем, проявляя терпение, великодушие и милосердие к ближнему.

Мы верим в простую истину – то, что мы делаем, может быть большим вкладом в другие жизни.

Сегодня покупатели магазинов «Бигам» и «Н2О», приобретая на кассе пакет для упаковки товара, помогают больным детям фонда РУСФОНД.

Все денежные средства, вырученные с продажи пакетов, компания «Бигам» ежемесячно перечисляет в благотворительный фонд РУСФОНД ( www.rusfond.ru ) для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Отчет о перечислениях в фонд РУСФОНД расположен по этой ссылке.

Также компания «Бигам» помогает таким организациям, как:

Специальная (коррекционная) школа-интернат 82;

Специальная (коррекционная) школа-интернат 8;

Ярославская местная организация Всероссийского общества слепых;

Отделение Ярославской Областной организации Общероссийской общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Угоднический дом милосердия (детский приют Ивановской области);

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь г. Ярославля и др.

Это неполный список учреждений, которым мы оказываем материальную поддержку.

Кроме того, «Бигам» проявляет содействие в проведении различных мероприятий и акций. С нашей помощью были реализованы такие проекты, как Межрегиональный молодежный форум Ярославской области, праздник «День города Рыбинска», Международный день инвалидов для детей с ограниченными возможностями Ярославского района, праздник «День города Ярославля», благотворительная акция для ветеранов ВОВ ко Дню Победы и др.

Благотворительная деятельность компании неоднократно отмечена благодарственными письмами.

Делать добрые дела просто.

По вопросам благотворительности пишите на почту: reklama@bigam.ru.