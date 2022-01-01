Благотворительность
Почему компания «Бигам» занимается благотворительностью? Главная причина, по которой мы это делаем, – желание творить добро и помогать другим людям.
Мы понимаем, насколько важно быть частью общества и мира, в котором мы живем, проявляя терпение, великодушие и милосердие к ближнему.
Мы верим в простую истину – то, что мы делаем, может быть большим вкладом в другие жизни.
Сегодня покупатели магазинов «Бигам» и «Н2О», приобретая на кассе пакет для упаковки товара, помогают больным детям фонда РУСФОНД.
Все денежные средства, вырученные с продажи пакетов, компания «Бигам» ежемесячно перечисляет в благотворительный фонд РУСФОНД ( www.rusfond.ru) для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.
Отчет о перечислениях в фонд РУСФОНД расположен по этой ссылке.
Также компания «Бигам» помогает таким организациям, как:
- Специальная (коррекционная) школа-интернат 82;
- Специальная (коррекционная) школа-интернат 8;
- Ярославская местная организация Всероссийского общества слепых;
- Отделение Ярославской Областной организации Общероссийской общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Угоднический дом милосердия (детский приют Ивановской области);
- Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь г. Ярославля и др.
Это неполный список учреждений, которым мы оказываем материальную поддержку.
Кроме того, «Бигам» проявляет содействие в проведении различных мероприятий и акций. С нашей помощью были реализованы такие проекты, как Межрегиональный молодежный форум Ярославской области, праздник «День города Рыбинска», Международный день инвалидов для детей с ограниченными возможностями Ярославского района, праздник «День города Ярославля», благотворительная акция для ветеранов ВОВ ко Дню Победы и др.
Благотворительная деятельность компании неоднократно отмечена благодарственными письмами.
Делать добрые дела просто.
По вопросам благотворительности пишите на почту: reklama@bigam.ru.