Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Каталог

Крепеж

483 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Крепеж для ручного инструмента необходим для проведения различных строительных и монтажных работ. Заклепки используются для надежного соединения деталей, гвозди – для пневматического нейлера. Благодаря специальному покрытию они защищены от коррозии и надежно скрепляют элементы конструкции.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крепеж в городе Ярославль по цене от 2 до 7362 рубля. В наличии более 483 наименований. Крепеж можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.