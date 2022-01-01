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Крепеж для ручного инструмента необходим для проведения различных строительных и монтажных работ. Заклепки используются для надежного соединения деталей, гвозди – для пневматического нейлера. Благодаря специальному покрытию они защищены от коррозии и надежно скрепляют элементы конструкции.

Крепеж для ручного инструмента необходим для проведения различных строительных и монтажных работ. Заклепки используются для надежного соединения деталей, гвозди – для пневматического нейлера. Благодаря специальному покрытию они защищены от коррозии и надежно скрепляют элементы конструкции.