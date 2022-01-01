Крепеж
483 товара
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- 26 ₽55 мм, Ø 3.5 мм
- 830 ₽1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 50Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- -270 ₽
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- 920 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаМатериал: алюминийКоличество, шт: 1
- 1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- 45 ₽59, 1Тип крепежа: хомутМатериал: стальКоличество, шт: 1
- 55 ₽Длина 15 м, Ширина 15 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 15Толщина, мм: 0.075
- 40 ₽Длина 10 м, Ширина 12 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 12Толщина, мм: 0.075Материал: фторопластЦвет: белый
- 330 ₽500 мТолщина, мм: 1Тип: шпагат
- 280 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2
- 24 ₽90мм, Ø 10ммДлина, мм: 90Диаметр, мм: 10Назначение по материалу: камень
- 70 ₽Цвет: желтый
- 200 ₽Длина 10 м, Ширина 48 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 48Толщина, мм: 0.13
- 85 ₽5.8, 6.6 мм, Ø 4 ммДлина, мм: 5.8, 6.6Материал: алюминийШлиц: нет
- 220 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2Цвет: желтый
Крепеж для ручного инструмента необходим для проведения различных строительных и монтажных работ. Заклепки используются для надежного соединения деталей, гвозди – для пневматического нейлера. Благодаря специальному покрытию они защищены от коррозии и надежно скрепляют элементы конструкции.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крепеж в городе Ярославль по цене от 2 до 7362 рубля. В наличии более 483 наименований. Крепеж можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.