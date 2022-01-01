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Монтажные ленты

Гидроизоляционные ленты

Найдено: 14 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гидроизоляционные ленты в городе Ярославль по цене от 17 до 790 рублей. В наличии более 14 наименований. Гидроизоляционные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Герметизирующая лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
37 ₽
Герметизирующая лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
Межфланцевая герметизирующая лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
85 ₽
Межфланцевая герметизирующая лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
240 ₽
Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
Гидроизоляционная клеевая лента Тилит, серебристо-серая, 48 мм 50 м, полиэтилен. армированная
480 ₽
Гидроизоляционная клеевая лента Тилит, серебристо-серая, 48 мм 50 м, полиэтилен. армированная
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20м
130 ₽
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20м
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Водонепроницаемая гидроизоляционная лента Aviora алюминиевая лента 50 мм 50м
790 ₽
Водонепроницаемая гидроизоляционная лента Aviora алюминиевая лента 50 мм 50м
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм 2м для крепления зеркал 302-133
160 ₽
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм 2м для крепления зеркал 302-133
Гидроизоляционная лента Aviora алюминиевая 50мм 10м
250 ₽
Гидроизоляционная лента Aviora алюминиевая 50мм 10м
Эластичная клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Эластичная клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
Лента для гидроизоляции AVIORA 302-054 (48мм, 10 м)
200 ₽
Лента для гидроизоляции AVIORA 302-054 (48мм, 10 м)
Лента самоклеющаяся алюминиевая 50мм*46м (8575046)
225 ₽
Лента самоклеющаяся алюминиевая 50мм*46м (8575046)
Гидроизоляционная лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
126 ₽
Гидроизоляционная лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
Сантехническая фум лента Remer д/воды 572 RR
17 ₽
Сантехническая фум лента Remer д/воды 572 RR
Фольгированная клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 м
220 ₽
Фольгированная клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 м
Скотч для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм 66м, белая
136 ₽
Скотч для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм 66м, белая
Гидроизоляционная лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304
166 ₽
Гидроизоляционная лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304
Лента Aviora 302-020 вспененный полиэтилен 19мм 10 м белая
125 ₽
Лента Aviora 302-020 вспененный полиэтилен 19мм 10 м белая
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м
185 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м