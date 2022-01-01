Гидроизоляционная лента самоклеящаяся используется в строительных работах и служит для герметизации наружных стыков. Чаще всего ее используют для прокладывания канализации, тепло-, гидро- и пароизоляции труб. Можно выбрать алюминиевую или полиэтиленовую ленту разной ширины.

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