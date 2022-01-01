Сигнальные ленты служат для привлечения внимания человека к опасному участку. Их используют для ограждения зон с дорожными работами, при аварийном ремонте электрокабеля и электромонтаже, а также для обозначения мест, где находиться не безопасно. В наличии черно-желтые и бело-красные ленты.

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