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Верёвки, канаты и шнуры

Шпагаты

Найдено: 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шпагаты в городе Ярославль по цене от 60 до 330 рублей. В наличии более 7 наименований. Шпагаты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Джутовый шпагат (100м)
70 ₽
Джутовый шпагат (100м)
Крученая ПВХ веревка (300 м)
17 ₽
Крученая ПВХ веревка (300 м)
Плетеный капроновый шнур (40м)
130 ₽
Плетеный капроновый шнур (40м)
Полипропиленовый шпагат (500 м)
240 ₽
Полипропиленовый шпагат (500 м)
Шпагат (100 м, пп)
60 ₽
Шпагат (100 м, пп)
Канат (50 м, джут)
80 ₽
Канат (50 м, джут)
Джутовый канат (82 м)
40 ₽
Джутовый канат (82 м)
Канат из пеньки (125 м)
30 ₽
Канат из пеньки (125 м)
Пеньковый канат (82 м)
35 ₽
Пеньковый канат (82 м)
Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465
940 ₽
Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465
Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS 7т 5м, в пакете
440 ₽
Трос буксировочный с крюками AVS ET-7HS 7т 5м, в пакете
Шпагат Зубр 50100-100 (pp-r)
80 ₽
Шпагат Зубр 50100-100 (pp-r)
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
26 ₽
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
Канат запускной Champion 5,0мм
90 ₽
Канат запускной Champion 5,0мм
Капроновый шнур Сибин 50526 крученый, 1.5 мм, 100 м, 45 кгс, катушка
32 ₽
Капроновый шнур Сибин 50526 крученый, 1.5 мм, 100 м, 45 кгс, катушка
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Джутовый шпагат (500м)
330 ₽
Джутовый шпагат (500м)
Джутовый шпагат (250 м)
180 ₽
Джутовый шпагат (250 м)
Полипропиленовый шпагат (250м)
130 ₽
Полипропиленовый шпагат (250м)
Льнопеньковый канат (50 м)
70 ₽
Льнопеньковый канат (50 м)