Шпагаты - многоцелевые изделия из натуральных хлопчатобумажных или синтетических материалов. Используются для подвязки садовых растений, строительства, при ремонтных работах дома, а также связывании изделий для последующего хранения. В наличии бобины бечевки из полипропилена и джута от 100 м в длину.

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