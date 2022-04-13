Джутовый канат (50 м)

Канат джутовый купить можно для применения во множестве видов деятельности. Этот прочный, почти не поддающийся истиранию канат из экологичного материала пригодится при рукоделии, в сельскохозяйственных и бытовых работах, на производстве тканей и линолеума, в строительстве. Благодаря своей устойчивости к солнечному свету, влаге и температурным изменениям, канат джутовый для сруба широко применяется для утепления стен деревянных домов из брусьев.

Преимущества каната джутового крученого:

Стоек к интенсивным нагрузкам;

Не боится влаги;

Не выцветает на солнечном свете;

Универсален для большинства работ.

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