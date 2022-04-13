Джутовый канат (50 м)
Арт. Х132545
Характеристики
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Производитель
|Атекс
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|50
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Толщина, мм
|14
Канат джутовый купить можно для применения во множестве видов деятельности. Этот прочный, почти не поддающийся истиранию канат из экологичного материала пригодится при рукоделии, в сельскохозяйственных и бытовых работах, на производстве тканей и линолеума, в строительстве. Благодаря своей устойчивости к солнечному свету, влаге и температурным изменениям, канат джутовый для сруба широко применяется для утепления стен деревянных домов из брусьев.
Преимущества каната джутового крученого:
- Стоек к интенсивным нагрузкам;
- Не боится влаги;
- Не выцветает на солнечном свете;
- Универсален для большинства работ.
Комплектация:
- Канат;
- Упаковка.