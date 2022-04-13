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Джутовый канат (50 м)
5.0
2
80 ₽
Канаты
    Джутовый канат (50 м)
    Арт. Х132545
    5.0
    2
    Джутовый канат (50 м)

      Джутовый канат (50 м)

      80 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132545
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		50
      Толщина, мм
      		14
      Все характеристики
      80 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Канат джутовый купить можно для применения во множестве видов деятельности. Этот прочный, почти не поддающийся истиранию канат из экологичного материала пригодится при рукоделии, в сельскохозяйственных и бытовых работах, на производстве тканей и линолеума, в строительстве. Благодаря своей устойчивости к солнечному свету, влаге и температурным изменениям, канат джутовый для сруба широко применяется для утепления стен деревянных домов из брусьев.

        Преимущества каната джутового крученого:

        • Стоек к интенсивным нагрузкам;
        • Не боится влаги;
        • Не выцветает на солнечном свете;
        • Универсален для большинства работ.

        Комплектация:

        • Канат;
        • Упаковка.