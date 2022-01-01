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Верёвки, канаты и шнуры

Веревки

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить веревки в городе Ярославль по цене от 6 до 220 рублей. В наличии более 9 наименований. Веревки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Буксировочный трос Stels 54379 (3,5 тонн)
383 ₽
Буксировочный трос Stels 54379 (3,5 тонн)
Крученая веревка (300 м, поливинилхлорид)
17 ₽
Крученая веревка (300 м, поливинилхлорид)
Крученая веревка (45м)
150 ₽
Крученая веревка (45м)
Крученая веревка (90м)
50 ₽
Крученая веревка (90м)
Крученая веревка (33м)
220 ₽
Крученая веревка (33м)
Канат (125м, джут)
35 ₽
Канат (125м, джут)
Полипропиленовый шпагат (500м)
240 ₽
Полипропиленовый шпагат (500м)
Джутовый канат (50м)
80 ₽
Джутовый канат (50м)
Полиамидная крученая веревка
70 ₽
Полиамидная крученая веревка
Полиамидная крученая веревка (150м)
15 ₽
Полиамидная крученая веревка (150м)
Полиамидная крученая веревка (450м)
6 ₽
Полиамидная крученая веревка (450м)
Шнур Stanley разметочный 30 м + порошок 115гр 047465
940 ₽
Шнур Stanley разметочный 30 м + порошок 115гр 047465
Веревка Атекс Д-14 2014
35 ₽
Веревка Атекс Д-14 2014
Шпагат с сердечником Зубр 50100-100 (пп, 100м)
80 ₽
Шпагат с сердечником Зубр 50100-100 (пп, 100м)
Канат запускной Champion 4,0мм
80 ₽
Канат запускной Champion 4,0мм
Капроновый шнур Сибин 50526 крученый, 1.5 мм, 100 м, 45 кгс, катушка
32 ₽
Капроновый шнур Сибин 50526 крученый, 1.5 мм, 100 м, 45 кгс, катушка
Капроновый плетеный шнур (4 мм, 300м)
12 ₽
Капроновый плетеный шнур (4 мм, 300м)
Пеньковый канат (50 м)
70 ₽
Пеньковый канат (50 м)
Крученая веревка (140м)
40 ₽
Крученая веревка (140м)