Веревки будут полезны в скалолазании, при изготовлении страховочных приспособлений, в промышленном альпинизме, при проведении спасательных работ, буксировке грузов, а также при организации спортивных мероприятий (гимнастика, кроссфит, перетягивание каната). В наличии высокопрочные веревки для любых целей.

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