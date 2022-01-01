Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Крепеж

Верёвки, канаты и шнуры

37 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
В этом разделе представлен широкий ассортимент хозяйственно-бытового оборудования: шпагаты, тросы, верёвки, шнуры и канаты. В зависимости от типа волокна (капрон, хлопковое, комбинированное) и плотности нити (до неск. тысяч текс) может нести декоративную, страховочную функции, используется как крепеж, намотка.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить верёвки, канаты и шнуры в городе Ярославль по цене от 2 до 2464 рубля. В наличии более 37 наименований. Верёвки, канаты и шнуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шнур 100 м
50 ₽
Шнур 100 м
Шнур 140 м
30 ₽
Шнур 140 м
Джутовый канат 62 м
70 ₽
Джутовый канат 62 м
Пеньковый канат 125 м
30 ₽
Пеньковый канат 125 м
Веревка полиамидная 12 мм
70 ₽
Веревка полиамидная 12 мм
Веревка полиамидная крученая
15 ₽
Веревка полиамидная крученая
Веревка полиамидная крученая 450 м
6 ₽
Веревка полиамидная крученая 450 м
Шнур STANLEY 30 м + порошок
940 ₽
Шнур STANLEY 30 м + порошок
Веревка полиамидная крученая Атекст Д-14 2014
35 ₽
Веревка полиамидная крученая Атекст Д-14 2014
Шпагат ЗУБР 50100-100
80 ₽
Шпагат ЗУБР 50100-100
Шпагат 500 м
330 ₽
Шпагат 500 м
Шпагат 250 м
180 ₽
Шпагат 250 м
Шнур 550 м
7 ₽
Шнур 550 м
Пеньковый канат 50 м
70 ₽
Пеньковый канат 50 м
Веревка полиамидная крученая 140 м
40 ₽
Веревка полиамидная крученая 140 м
Шнур 1001 1,2 мм
2 ₽
Шнур 1001 1,2 мм
Пеньковый канат Атекс 2216 16 мм
60 ₽
Пеньковый канат Атекс 2216 16 мм
Канат D-19мм 2119
2 464 ₽
Канат D-19мм 2119