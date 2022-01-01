Категории Фильтр

В этом разделе представлен широкий ассортимент хозяйственно-бытового оборудования: шпагаты, тросы, верёвки, шнуры и канаты. В зависимости от типа волокна (капрон, хлопковое, комбинированное) и плотности нити (до неск. тысяч текс) может нести декоративную, страховочную функции, используется как крепеж, намотка.

В этом разделе представлен широкий ассортимент хозяйственно-бытового оборудования: шпагаты, тросы, верёвки, шнуры и канаты. В зависимости от типа волокна (капрон, хлопковое, комбинированное) и плотности нити (до неск. тысяч текс) может нести декоративную, страховочную функции, используется как крепеж, намотка.