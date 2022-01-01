Верёвки, канаты и шнуры
37 товаров
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- 330 ₽500 мТолщина, мм: 1Тип: шпагат
- 240 ₽500 мТип: шпагат
- 70 ₽100 мТолщина, мм: 1Тип: шпагат
- 80 ₽100 мЛинейная плотность, ктекс: 1.6Толщина, мм: 2Тип: шпагатРазрывная нагрузка, кгс: 35
- 130 ₽250 мТип: шпагат
- 12 ₽300 мТолщина, мм: 4Тип: шнур
- 50 ₽100 мТолщина, мм: 10Тип: шнур
- 70 ₽50 м
- 6 ₽450 мТолщина, мм: 3Тип: шнур
- 60 ₽100 мТип: шпагат
- 80 ₽50 м
- 15 ₽200 мТолщина, мм: 5Тип: шнур
- 15 ₽150 м
- 17 ₽150 мТолщина, мм: 6Тип: шнур
- 35 ₽125 м
- 35 ₽82 м
- 30 ₽140 мТолщина, мм: 8Тип: шнур
- 50 ₽90 м
- 105 ₽50 мТолщина, мм: 14Тип: шнур
- 30 ₽125 м
- 180 ₽250 мТолщина, мм: 1Тип: шпагат
- 40 ₽82 м
- 70 ₽62 м
В этом разделе представлен широкий ассортимент хозяйственно-бытового оборудования: шпагаты, тросы, верёвки, шнуры и канаты. В зависимости от типа волокна (капрон, хлопковое, комбинированное) и плотности нити (до неск. тысяч текс) может нести декоративную, страховочную функции, используется как крепеж, намотка.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить верёвки, канаты и шнуры в городе Ярославль по цене от 2 до 2464 рубля. В наличии более 37 наименований. Верёвки, канаты и шнуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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