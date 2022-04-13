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Капроновый плетеный шнур 1001 (1,2 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шнуры
    Капроновый плетеный шнур 1001 (1,2 мм)
    Арт. Х132552
    5.0
    2
    Капроновый плетеный шнур 1001 (1,2 мм)

      Капроновый плетеный шнур 1001 (1,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132552
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина, мм
      		1.2
      Тип
      		шнур
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Капроновый шнур представляет собой очень прочное синтетическое изделие с сердечником, выполненным из скрученных волокон.

        Преимущества 

        • Мягкая структура позволяет удобно завязывать прочные узлы
        • Благодаря рельефности она не скользкая и удобная для хвата
        • Не подвержена воздействию влаги, даже на протяжении длительного времени
        • Веревка капроновая плетеная устойчивая против биологических факторов (плесени, грибков и пр.)
        • Не требует обработки и обслуживания; хранится в любых условиях, в том числе при повышенной влажности
        • Не обмерзает при минусовой температуре; отличается прочностью при длительном натяжении и резких рывках
        • Обладает хорошей защитой от воздействия прямого ультрафиолета, не выгорает и не растрескивается