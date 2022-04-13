Капроновый плетеный шнур 1001 (1,2 мм)
Арт. Х132552
Характеристики
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Производитель
|Атекс
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Толщина, мм
|1.2
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Тип
|шнур
- Капроновый шнур представляет собой очень прочное синтетическое изделие с сердечником, выполненным из скрученных волокон.
Преимущества
- Мягкая структура позволяет удобно завязывать прочные узлы
- Благодаря рельефности она не скользкая и удобная для хвата
- Не подвержена воздействию влаги, даже на протяжении длительного времени
- Веревка капроновая плетеная устойчивая против биологических факторов (плесени, грибков и пр.)
- Не требует обработки и обслуживания; хранится в любых условиях, в том числе при повышенной влажности
- Не обмерзает при минусовой температуре; отличается прочностью при длительном натяжении и резких рывках
- Обладает хорошей защитой от воздействия прямого ультрафиолета, не выгорает и не растрескивается