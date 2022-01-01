САМОВЫВОЗ

Самовывоз осуществляется бесплатно из розничных магазинов «Бигам» при заказе на любую сумму.

из розничных магазинов «Бигам» при заказе на любую сумму. График работы магазинов «Бигам» расположен по ссылке График работы.

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ

Доставка осуществляется только до подъезда независимо от веса заказа.

Стоимость доставки заказа на сумму до 2 000 р: 1. 450 рублей для городов: Ярославль, Александров, Гусь-Хрустальный, Муром, Рыбинск, Тверь, Углич 2. 500 рублей для городов: Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Череповец

При стоимости заказа от 2 000 р. — бесплатно (с 17:00 - 21:00)

Бесплатная доставка осуществляется в пределах города.

Для юридических лиц бесплатная доставка осуществляется при заказе от 40000 рублей

Бесплатная доставка действует в следующих городах: Москва в пределах МКАД, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром.

Если габариты или вес товара превышают один из параметров, то доставка осуществляется на платной основе по договоренности с клиентом.: Высота – до 60 см Ширина – до 80 см Длина – до 90 см



Бесплатная доставка не распространяется на товары, у которых сумма трёх измерений составляет более 280 см.

Возможна платная доставка транспортной компании на ваш выбор;

Срок выполнения доставки — от 1 до 3 дней с момента подтверждения заказа.

Товары «под заказ» (не со склада компании «Бигам») имеют срок доставки до 14 дней;

Стоимость доставки по области уточняйте по телефону 8-800-555-69-73 (бесплатный звонок по РФ);

Оплата доставки происходит путём наличного, а так же безналичного расчета;

Внимание! При оплате наличными просьба иметь денежные средства без сдачи.

Внимание! Информацию об условиях и стоимости доставки в другой город вы можете узнать, выбрав нужный вам регион в шапке сайта.

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ В МОСКВЕ

Обратите внимание, курьер не проверяет работоспособность техники.

При заказе крупногабаритных товаров длиной более 3 м, товаров весом свыше 400 кг и при удаленности от пункта выдачи более 100 км стоимость услуги согласовывается отдельно с менеджером.

Вес Внутри МКАД от МКАД до 15 км от 15 до 35 км от 35 до 60 км от 60 до 100 км до 15 кг 400 650 800 1100 1500 от 15 до 30 кг 550 710 1010 1260 1700 от 30 до 100 кг (только по предоплате) 850 1180 1380 1800 2200 свыше 100 кг (только по предоплате) 1650 1780 2100 2700 3300

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

Бесплатная доставка действует в Москве в пределах МКАД при заказе от 2000 рублей.

Для юридических лиц бесплатная доставка осуществляется при заказе от 40000 рублей.

Бесплатная доставка не распространяется на товары, у которых размер по одному из измерений превышает 150 см или сумма трёх измерений составляет более 280 см, а вес более 35 кг.