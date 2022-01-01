Условия доставки и самовывоза для физических лиц
САМОВЫВОЗ
- Самовывоз осуществляется бесплатно из розничных магазинов «Бигам» при заказе на любую сумму.
- График работы магазинов «Бигам» расположен по ссылке График работы.
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
- Доставка осуществляется только до подъезда независимо от веса заказа.
- Стоимость доставки заказа на сумму до 2 000 р:
1. 450 рублей для городов: Ярославль, Александров, Гусь-Хрустальный, Муром, Рыбинск, Тверь, Углич
2. 500 рублей для городов: Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Череповец
- При стоимости заказа от 2 000 р. — бесплатно (с 17:00 - 21:00)
- Бесплатная доставка осуществляется в пределах города.
- Для юридических лиц бесплатная доставка осуществляется при заказе от 40000 рублей
- Бесплатная доставка действует в следующих городах: Москва в пределах МКАД, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром.
- Если габариты или вес товара превышают один из параметров, то доставка осуществляется на платной
основе по договоренности с клиентом.:
- Высота – до 60 см
- Ширина – до 80 см
- Длина – до 90 см
- Бесплатная доставка не распространяется на товары, у которых сумма трёх измерений составляет более 280 см.
- Возможна платная доставка транспортной компании на ваш выбор;
- Срок выполнения доставки — от 1 до 3 дней с момента подтверждения заказа.
- Товары «под заказ» (не со склада компании «Бигам») имеют срок доставки до 14 дней;
- Стоимость доставки по области уточняйте по телефону 8-800-555-69-73 (бесплатный звонок по РФ);
- Оплата доставки происходит путём наличного, а так же безналичного расчета;
- Внимание! При оплате наличными просьба иметь денежные средства без сдачи.
Внимание! Информацию об условиях и стоимости доставки в другой город вы можете узнать, выбрав нужный вам регион в шапке сайта.
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ В МОСКВЕ
Обратите внимание, курьер не проверяет работоспособность техники.
При заказе крупногабаритных товаров длиной более 3 м, товаров весом свыше 400 кг и при удаленности от пункта выдачи более 100 км стоимость услуги согласовывается отдельно с менеджером.
|Вес
|Внутри МКАД
|от МКАД до 15 км
|от 15 до 35 км
|от 35 до 60 км
|от 60 до 100 км
|до 15 кг
|400
|650
|800
|1100
|1500
|от 15 до 30 кг
|550
|710
|1010
|1260
|1700
|от 30 до 100 кг (только по предоплате)
|850
|1180
|1380
|1800
|2200
|свыше 100 кг (только по предоплате)
|1650
|1780
|2100
|2700
|3300
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ
Бесплатная доставка действует в Москве в пределах МКАД при заказе от 2000 рублей.
Для юридических лиц бесплатная доставка осуществляется при заказе от 40000 рублей.
Бесплатная доставка не распространяется на товары, у которых размер по одному из измерений превышает 150 см или сумма трёх измерений составляет более 280 см, а вес более 35 кг.