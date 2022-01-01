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Устройства для уборки снега, льда, вспахивания грунта, обрезки кустов, деревьев и т.д., которые позволяют существенно сократить время на работу на приусадебном участке. Представлены как бытовые модели для дачи, так и профессиональные – для интенсивного использования.

Устройства для уборки снега, льда, вспахивания грунта, обрезки кустов, деревьев и т.д., которые позволяют существенно сократить время на работу на приусадебном участке. Представлены как бытовые модели для дачи, так и профессиональные – для интенсивного использования.