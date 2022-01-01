Сварочное оборудование
2937 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 27 419 ₽30 970 ₽Сварочный ток, 200 АДиаметр проволоки для сварки, 1 мм
- -3 551 ₽
- Персональная скидка
- 22 790 ₽Сварочный ток, 200 АДиаметр проволоки для сварки, 1 мм
- Персональная скидка
-
- Персональная скидка
-
- 15 921 ₽Сварочный ток, 160 АДиаметр проволоки для сварки, 0.8 мм
- Персональная скидка
-
- 16 490 ₽Сварочный ток, 110 АДиаметр проволоки для сварки, 0.8 мм
- 8 959 ₽9 020 ₽
- -61 ₽
- Персональная скидка
- 35 900 ₽Сварочный ток, 200 АДиаметр проволоки для сварки, 1 мм
- 26 300 ₽Сварочный ток, 200 АДиаметр проволоки для сварки, 1 мм
- 12 490 ₽Макс. сварочный ток TIG, А: 220
- 12 411 ₽Макс. сварочный ток TIG, А: 250
- 2 601 ₽
В этой категории представлены устройства и аксессуары, позволяющие сделать процесс сварки максимально эффективным и безопасным. Маски защищают специалистов от травм и ожогов, оборудование позволяет проводить соединение металлических элементов всех типов. Вся продукция сертифицирована и соответствует нормам безопасности и качества.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сварочное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 2937 наименований. Сварочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж