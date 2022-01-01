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Сварочное оборудование

2937 товаров
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В этой категории представлены устройства и аксессуары, позволяющие сделать процесс сварки максимально эффективным и безопасным. Маски защищают специалистов от травм и ожогов, оборудование позволяет проводить соединение металлических элементов всех типов. Вся продукция сертифицирована и соответствует нормам безопасности и качества.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сварочное оборудование в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 2937 наименований. Сварочное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ MMA 160
41 930 ₽
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ MMA 160
Газовый резак Автоген-М Маяк-2-01
8 170 ₽
Газовый резак Автоген-М Маяк-2-01
Газовый резак Факел РС-3П
8 850 ₽
Газовый резак Факел РС-3П
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ Tech 200 P
79 079 ₽
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ Tech 200 P
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ Tech 315 P
121 449 ₽
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ Tech 315 P
Плазмотрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
16 087 ₽
Плазмотрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ 250 P
118 299 ₽
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ 250 P
Плазмотрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
21 708 ₽
Плазмотрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
Плазмотрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
16 878 ₽
Плазмотрон СВАРОГ CS 81 IVT6907
Вольфрамовые электроды WT-20 3.2/175
340 ₽
Вольфрамовые электроды WT-20 3.2/175
Вольфрамовые электроды WL-20 3.2мм
332 ₽
Вольфрамовые электроды WL-20 3.2мм
Вольфрамовые электроды WT-20 3.0/175
291 ₽
Вольфрамовые электроды WT-20 3.0/175
Вольфрамовые электроды WL-20 3.0мм
287 ₽
Вольфрамовые электроды WL-20 3.0мм
Вольфрамовые электроды WL-20 2.4мм
183 ₽
Вольфрамовые электроды WL-20 2.4мм
Вольфрамовые электроды WL-20 2.0мм
131 ₽
Вольфрамовые электроды WL-20 2.0мм
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 DSP PRO W207
39 770 ₽
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 DSP PRO W207
Сварочный аппарат TIG AURORA INTER 200
56 000 ₽
Сварочный аппарат TIG AURORA INTER 200
Сварочный аппарат TIG КЕДР UltraTIG-200P
32 945 ₽
Сварочный аппарат TIG КЕДР UltraTIG-200P
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 P REAL W224
38 519 ₽
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 P REAL W224
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 P DSP PRO W212
48 640 ₽
Сварочный аппарат TIG Сварог 200 P DSP PRO W212
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ 200 REAL W223
25 640 ₽
Сварочный аппарат TIG СВАРОГ 200 REAL W223
Газовый резак ПТК Р3-345П
3 200 ₽
Газовый резак ПТК Р3-345П
Газовый резак Автоген - М Маяк 2-01
4 460 ₽
Газовый резак Автоген - М Маяк 2-01
Газовый резак ДОНМЕТ РГР-142А 9/9
4 070 ₽
Газовый резак ДОНМЕТ РГР-142А 9/9
Плазмотрон Best Plasma 722333
20 825 ₽
Плазмотрон Best Plasma 722333
Плазмотрон Trafimet ERGOCUT A 101
9 775 ₽
Плазмотрон Trafimet ERGOCUT A 101
Плазмотрон Сварог CS 141 6м IVT6509
13 485 ₽
Плазмотрон Сварог CS 141 6м IVT6509
Плазмотрон CS 70 IVT6877
10 235 ₽
Плазмотрон CS 70 IVT6877
Плазмотрон Ресанта 71/6/6
9 958 ₽
Плазмотрон Ресанта 71/6/6