Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
Арт. X131102296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. мощность, кВт
|7.15
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Макс. сварочный ток MMA, А
|190
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ190К 65/36 обеспечивает прочный и ровный сварной шов. Модель применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Благодаря функции ANTI STICK аппарат способен автоматически снижать сварочный ток в случае прилипания электрода к металлу и возвращать его на прежний уровень после решения проблемы. Техника стабильно эксплуатируется в широком температурном диапазоне окружающей среды: от -10 до +40 градусов.
Преимущества
- Позволяет производить работы в труднодоступных местах (в том числе на высоте)
- Высокое качество сварки
- Металлический корпус
- Безопасная эксплуатация
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Термозащита
- Функции HOT START (горячий старт) и ARC FORCE (форсаж дуги)
- Широкий диапазон рабочего напряжения - от 140 В до 260 В