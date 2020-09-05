Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

Преимущества

Позволяет производить работы в труднодоступных местах (в том числе на высоте)

Высокое качество сварки

Металлический корпус

Безопасная эксплуатация

Небольшие размеры

Малый вес

Термозащита

Функции HOT START (горячий старт) и ARC FORCE (форсаж дуги)

Широкий диапазон рабочего напряжения - от 140 В до 260 В

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ190К 65/36 обеспечивает прочный и ровный сварной шов. Модель применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Благодаря функции ANTI STICK аппарат способен автоматически снижать сварочный ток в случае прилипания электрода к металлу и возвращать его на прежний уровень после решения проблемы. Техника стабильно эксплуатируется в широком температурном диапазоне окружающей среды: от -10 до +40 градусов.