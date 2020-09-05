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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
4.7
6
4 918 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Арт. X131102296
    4.7
    6
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

      4 918 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131102296
      4.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		7.15
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      4 918 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ190К 65/36 обеспечивает прочный и ровный сварной шов. Модель применяется для ручной электродуговой сварки постоянным током. Благодаря функции ANTI STICK аппарат способен автоматически снижать сварочный ток в случае прилипания электрода к металлу и возвращать его на прежний уровень после решения проблемы. Техника стабильно эксплуатируется в широком температурном диапазоне окружающей среды: от -10 до +40 градусов.

        Преимущества

        • Позволяет производить работы в труднодоступных местах (в том числе на высоте)
        • Высокое качество сварки
        • Металлический корпус
        • Безопасная эксплуатация
        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Термозащита
        • Функции HOT START (горячий старт) и ARC FORCE (форсаж дуги)
        • Широкий диапазон рабочего напряжения - от 140 В до 260 В