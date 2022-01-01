Сварочные шлемы
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Маска сварщика - основное средство защиты, применяемое при любом виде сварочных и резочных работ: газопламенная, электросварка, аргонодуговая, полуавтоматическая. Обладает встроенным светофильтром с сенсором, который может иметь функцию настройки задержки, чувствительности и степени затемнения. Головной размер регулируется. Профессиональные и бытовые модели одинаково обеспечивают максимальную защиту и комфорт в работе.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сварочные шлемы в городе Ярославль по цене от 100 до 99999 рублей. В наличии более 159 наименований. Сварочные шлемы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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