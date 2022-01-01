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Маска сварщика - основное средство защиты, применяемое при любом виде сварочных и резочных работ: газопламенная, электросварка, аргонодуговая, полуавтоматическая. Обладает встроенным светофильтром с сенсором, который может иметь функцию настройки задержки, чувствительности и степени затемнения. Головной размер регулируется. Профессиональные и бытовые модели одинаково обеспечивают максимальную защиту и комфорт в работе.

Маска сварщика - основное средство защиты, применяемое при любом виде сварочных и резочных работ: газопламенная, электросварка, аргонодуговая, полуавтоматическая. Обладает встроенным светофильтром с сенсором, который может иметь функцию настройки задержки, чувствительности и степени затемнения. Головной размер регулируется. Профессиональные и бытовые модели одинаково обеспечивают максимальную защиту и комфорт в работе.