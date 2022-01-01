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Сварочное оборудование

Сварочные шлемы

159 товаров
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Маска сварщика - основное средство защиты, применяемое при любом виде сварочных и резочных работ: газопламенная, электросварка, аргонодуговая, полуавтоматическая. Обладает встроенным светофильтром с сенсором, который может иметь функцию настройки задержки, чувствительности и степени затемнения. Головной размер регулируется. Профессиональные и бытовые модели одинаково обеспечивают максимальную защиту и комфорт в работе.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сварочные шлемы в городе Ярославль по цене от 100 до 99999 рублей. В наличии более 159 наименований. Сварочные шлемы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Маска сварщика Fubag Хамелеон Ultima Visor, степень затемнения 5-13 DIN
5 030 ₽
Маска сварщика Fubag Хамелеон Ultima Visor, степень затемнения 5-13 DIN
Маска сварщика Fubag Ultima Panoramic Black, степень затемнения 5-13 DIN
7 030 ₽
Маска сварщика Fubag Ultima Panoramic Black, степень затемнения 5-13 DIN
Газовая горелка Flameclub Gas Torch
1 260 ₽
Газовая горелка Flameclub Gas Torch
Электроды ESAB ОК 46.00 2.0мм
1 280 ₽
Электроды ESAB ОК 46.00 2.0мм
Электроды ESAB ОК 46.00 3.0мм
1 150 ₽
Электроды ESAB ОК 46.00 3.0мм
Электроды УОНИ 13/55 3мм
1 125 ₽
Электроды УОНИ 13/55 3мм
Маска сварщика Fubag Optima Team Red 38075, степень затемнения 9-13 DIN
3 680 ₽
Маска сварщика Fubag Optima Team Red 38075, степень затемнения 9-13 DIN
Маска сварщика Fubag Optima Visor 38439, степень затемнения 4-13 DIN
4 870 ₽
Маска сварщика Fubag Optima Visor 38439, степень затемнения 4-13 DIN
Электроды МР-3 3мм
630 ₽
Электроды МР-3 3мм
Электроды Спецэлектрод УОНИ 13/55
720 ₽
Электроды Спецэлектрод УОНИ 13/55
Газовая горелка FLAMECLUB FLAME GUN FG-01
280 ₽
Газовая горелка FLAMECLUB FLAME GUN FG-01