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Комплектующие для сварочного оборудования

Электрододержатели

Найдено: 61 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрододержатели в городе Ярославль по цене от 190 до 5580 рублей. В наличии более 61 наименования. Электрододержатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Газовая горелка для сварки ПТК ГВ-901-2 Р
1 659 ₽
Газовая горелка для сварки ПТК ГВ-901-2 Р
Электрододержатель сварочный Сатурн ЭД-31, 315 А
690 ₽
Электрододержатель сварочный Сатурн ЭД-31, 315 А
Электрододержатель сварочный Сатурн ЭД-50, 500 А
800 ₽
Электрододержатель сварочный Сатурн ЭД-50, 500 А
Газовая горелка для сварки Донмет ГВП-229
2 575 ₽
Газовая горелка для сварки Донмет ГВП-229
Газовая горелка для сварки Донмет ГВП-246
1 480 ₽
Газовая горелка для сварки Донмет ГВП-246
Электрододержатель сварочный Esab Optimus 1600, 600 А
4 520 ₽
Электрододержатель сварочный Esab Optimus 1600, 600 А
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами AURORA INTER 205/Aurora-Pro
17 500 ₽
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами AURORA INTER 205/Aurora-Pro
Печь для сушки электродов ПСПЭ-10/400
7 700 ₽
Печь для сушки электродов ПСПЭ-10/400
Электрододержатель сварочный Start Germany KY1013, 300 A
207 ₽
Электрододержатель сварочный Start Germany KY1013, 300 A
Электрододержатель сварочный Start Germany KY1013, 500 A
228 ₽
Электрододержатель сварочный Start Germany KY1013, 500 A
Держатель сварочный КЕДР ЭД-300 PRO Comfort
620 ₽
Держатель сварочный КЕДР ЭД-300 PRO Comfort
Держатель сварочный КЕДР ЭД-500 PRO Comfort
860 ₽
Держатель сварочный КЕДР ЭД-500 PRO Comfort
Держатель электрода TBi 404 712Р001400
850 ₽
Держатель электрода TBi 404 712Р001400
Держатель электрода КЕДР ЭД-400 PRO Comfort
770 ₽
Держатель электрода КЕДР ЭД-400 PRO Comfort
Печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
9 260 ₽
Печь для сушки электродов ТЭН и К ПСПЭ-20/400
Сварочный аппарат FUBAG IR 200 31403
8 630 ₽
Сварочный аппарат FUBAG IR 200 31403
Газовая горелка ПТК Г2А-Мини
2 603 ₽
Газовая горелка ПТК Г2А-Мини
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами РЕСАНТА САИ-190T LUX
8 890 ₽
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами РЕСАНТА САИ-190T LUX
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами СВАРОГ ARC 160 REAL
5 589 ₽
Ручной сварочный аппарат для сварки электродами СВАРОГ ARC 160 REAL
Держатель электрода TBi ЭД-500
195 ₽
Держатель электрода TBi ЭД-500
Держатель электрода КОРД Универсал ЭД-40M
493 ₽
Держатель электрода КОРД Универсал ЭД-40M
Держатель электрода TBI 303 712Р001300
633 ₽
Держатель электрода TBI 303 712Р001300
Держатель электрода КОРД Универсал ЭД-31
555 ₽
Держатель электрода КОРД Универсал ЭД-31
Держатель электрода TBi ЭД-300
205 ₽
Держатель электрода TBi ЭД-300
Газовая горелка для сварки Fubag FB 250 38443
5 550 ₽
Газовая горелка для сварки Fubag FB 250 38443
Электрододержатель сварочный Кедр ЭД-200 PRO Comfort
495 ₽
Электрододержатель сварочный Кедр ЭД-200 PRO Comfort