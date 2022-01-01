Электрододержатели незаменимы при осуществлении сварочных работ. Легкие и удобные инструменты обеспечивают высокий электрический контакт, позволяют надежно закреплять электроды даже при сварке в труднодоступных местах и соединениях. Рукоятки инструмента изготовлены из материалов с высокой теплостойкостью.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрододержатели в городе Ярославль по цене от 190 до 5580 рублей. В наличии более 61 наименования. Электрододержатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.