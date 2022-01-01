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Дрели

Ударные дрели

Найдено: 139 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ударные дрели в городе Ярославль по цене от 4 до 27909 рублей. В наличии более 139 наименований. Ударные дрели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ударная дрель Makita HP 2071F (сетевая, быстрозажимной тип патрона)
18 499 ₽
Ударная дрель Makita HP 2071F (сетевая, быстрозажимной тип патрона)
Ударная дрель Sturm ID2154 (диаметр сверления дерева 20 мм)
2 790 ₽
Ударная дрель Sturm ID2154 (диаметр сверления дерева 20 мм)
Ударная дрель для дачи Crown CT10032 (две скорости, диаметр сверления 13-40)
6 690 ₽
Ударная дрель для дачи Crown CT10032 (две скорости, диаметр сверления 13-40)
Строительная дрель Patriot FD 850h (ударный тип, 1 скорость)
5 490 ₽
Строительная дрель Patriot FD 850h (ударный тип, 1 скорость)
Ударная дрель Фиолент МСУ10-13РЭ (диаметр сверления металла 13 мм)
3 690 ₽
Ударная дрель Фиолент МСУ10-13РЭ (диаметр сверления металла 13 мм)
Ударная дрель Stanley STDH8013-RU (диаметр сверления металла 13 мм)
6 323 ₽
Ударная дрель Stanley STDH8013-RU (диаметр сверления металла 13 мм)
Ударная дрель Вихрь ДУ-500 72/8/7 (диаметр сверления металла 10 мм)
1 500 ₽
Ударная дрель Вихрь ДУ-500 72/8/7 (диаметр сверления металла 10 мм)
Шуруповерт для дома и машины с ударом Bosch GSB 120-Li
9 090 ₽
Шуруповерт для дома и машины с ударом Bosch GSB 120-Li
Многофункциональный шуруповерт с ударом Makita DTD152Z
8 790 ₽
Многофункциональный шуруповерт с ударом Makita DTD152Z
Ударная дрель Kolner KID 600V (сетевая, ключевой тип патрона, 1 скорость)
1 590 ₽
Ударная дрель Kolner KID 600V (сетевая, ключевой тип патрона, 1 скорость)
Ударная дрель для дома Ставр ДУ-13/750 (диаметр сверления дерева 34 мм)
2 990 ₽
Ударная дрель для дома Ставр ДУ-13/750 (диаметр сверления дерева 34 мм)
Ударная дрель Спец БДУ-700 (сетевая, ключевой тип патрона)
1 820 ₽
Ударная дрель Спец БДУ-700 (сетевая, ключевой тип патрона)
Ударная дрель Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 (диаметр сверления металла 16 мм)
7 560 ₽
Ударная дрель Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 (диаметр сверления металла 16 мм)
Ударная дрель Stanley SDH600-RU (диаметр сверления дерева 25 мм)
2 790 ₽
Ударная дрель Stanley SDH600-RU (диаметр сверления дерева 25 мм)
Ударная дрель для строительства Kress KU310 (1 скорость)
3 637 ₽
Ударная дрель для строительства Kress KU310 (1 скорость)
Аккумуляторный шуруповерт для мебели Makita DHP458RFE
29 120 ₽
Аккумуляторный шуруповерт для мебели Makita DHP458RFE
Шуруповерт для автомобиля и дома с ударом DeWalt DCD716D2
11 847 ₽
Шуруповерт для автомобиля и дома с ударом DeWalt DCD716D2
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2 (сетевая, 1 скорость, диаметр сверления 10-20 мм)
3 340 ₽
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2 (сетевая, 1 скорость, диаметр сверления 10-20 мм)
Ударная дрель Интерскол ДУ-13/810ЭР (диаметр сверления металла 13 мм)
4 377 ₽
Ударная дрель Интерскол ДУ-13/810ЭР (диаметр сверления металла 13 мм)
Ударная дрель Makita HP 1641 FK (сетевая, быстрозажимной тип, 1 скорость)
8 909 ₽
Ударная дрель Makita HP 1641 FK (сетевая, быстрозажимной тип, 1 скорость)
Дрель ручная под метизы Crown CT10130 (диаметр сверления дерева 30 мм)
3 589 ₽
Дрель ручная под метизы Crown CT10130 (диаметр сверления дерева 30 мм)
Ударная дрель Stanley SDH700C-RU (диаметр сверления металла 13 мм)
3 428 ₽
Ударная дрель Stanley SDH700C-RU (диаметр сверления металла 13 мм)
Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (сверла и биты)
1 440 ₽
Набор оснастки для дрели Deko DKMT99 (сверла и биты)
Дрель для бруса Bosch GSB 570 (ударный тип, 1 скорость)
3 890 ₽
Дрель для бруса Bosch GSB 570 (ударный тип, 1 скорость)
Ударная дрель DeWalt DWD024 (диаметр сверления металла 13 мм)
6 518 ₽
Ударная дрель DeWalt DWD024 (диаметр сверления металла 13 мм)
Дрель для работы с камнем Metabo SBE 650 (диаметр сверления дерева 30 мм)
4 999 ₽
Дрель для работы с камнем Metabo SBE 650 (диаметр сверления дерева 30 мм)
Беспроводной шуруповерт с ударом Patriot BR 201UES-h (шестигранный патрон)
6 690 ₽
Беспроводной шуруповерт с ударом Patriot BR 201UES-h (шестигранный патрон)