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Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
5.0
2
2 290 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Вихрь ДУ-700
    Арт. О00000013004
    5.0
    2
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Вихрь ДУ-700 (мощность 700 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)

      Дрель ударная Вихрь ДУ-700

      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013004
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-700 электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Помимо сверления дрель может быть использована для заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.

        Преимущества

        • Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
        • При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
        • Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
        • Высококачественный пластик
        • Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
        • Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
        • Медная обмотка способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше
        • Двойная защитная изоляция — электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции