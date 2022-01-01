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Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
130 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
    Арт. О00000024436
    Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
    Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм

      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024436

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		22
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву перовое Практика 032-799 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент. Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания. Сверло имеет боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине. Высокая скорость сверления. Допустима перезаточка.