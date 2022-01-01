В данном разделе представлен большой ассортимент полезных инструментов для обработки твердых монолитных и композитных материалов. В зависимости от выбранной оснастки возможно использование прибора для шлифовки, разрезания, пиления. Бесключевая замена насадок значительно увеличивает скорость работы.

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