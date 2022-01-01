Аккумуляторный реноватор используется как мобильный аппарат для резки, шлифовки и иных видов обработки материалов. В наличии модели профессионального и бытового назначения, различающиеся мощностью, ручной или автоматической регулировкой оборотов. В комплекте с товаром могут идти кабели, аккумуляторы для замены.

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