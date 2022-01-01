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Реноваторы

Аккумуляторные реноваторы

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные реноваторы в городе Ярославль по цене от 2997 до 24399 рублей. В наличии более 12 наименований. Аккумуляторные реноваторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Мультифункциональное устройство Энкор МФЭ-300Э 50272
3 350 ₽
Мультифункциональное устройство Энкор МФЭ-300Э 50272
Аккумулятор DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, 18 В, 5 Ач)
6 699 ₽
Аккумулятор DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, 18 В, 5 Ач)
Мультифункциональное устройство МФЭ-400Э, ключ для замены
4 150 ₽
Мультифункциональное устройство МФЭ-400Э, ключ для замены
Набор оснастки для аккумуляторного реноватора BOSCH 2.607.017.323
2 950 ₽
Набор оснастки для аккумуляторного реноватора BOSCH 2.607.017.323
Насадка приспособлений для портативного резака ПРАКТИКА 240-232
605 ₽
Насадка приспособлений для портативного резака ПРАКТИКА 240-232
Строительный реноватор BOSCH GOP 30-28, бесключевое крепление
15 999 ₽
Строительный реноватор BOSCH GOP 30-28, бесключевое крепление
Строительный реноватор Metabo MT 400 Quick
17 299 ₽
Строительный реноватор Metabo MT 400 Quick
Многофункциональный инструмент PATRIOT MF 295
4 290 ₽
Многофункциональный инструмент PATRIOT MF 295
Набор аксессуаров для аккумуляторной болгарки ПРАКТИКА VELCRO 240-454
175 ₽
Набор аксессуаров для аккумуляторной болгарки ПРАКТИКА VELCRO 240-454
Многофункциональный инструмент REDVERG Basic MT250
3 730 ₽
Многофункциональный инструмент REDVERG Basic MT250
Аккумулятор Redverg 730021 (18 В, 4 Ач)
4 665 ₽
Аккумулятор Redverg 730021 (18 В, 4 Ач)
Аккумуляторный строительный мультитул PATRIOT MF 188
4 490 ₽
Аккумуляторный строительный мультитул PATRIOT MF 188
Отбойный молоток для строительства Patriot DB 460
24 999 ₽
Отбойный молоток для строительства Patriot DB 460
Кабельный строительный фен HiKOKI RH 600T
4 769 ₽
Кабельный строительный фен HiKOKI RH 600T
Сетевой фрезер для дерева Makita 3709
8 400 ₽
Сетевой фрезер для дерева Makita 3709
Набор оснастки для аккумуляторного реноватора Makita B-30586
3 470 ₽
Набор оснастки для аккумуляторного реноватора Makita B-30586
Набор оснастки для аккумуляторного МФИ ПРАКТИКА Профи 240-539
1 165 ₽
Набор оснастки для аккумуляторного МФИ ПРАКТИКА Профи 240-539
Расходник для аккумуляторного инструмента ПРАКТИКА 240-294
570 ₽
Расходник для аккумуляторного инструмента ПРАКТИКА 240-294
Набор насадок для переносного реноватора ПРАКТИКА 240-485
265 ₽
Набор насадок для переносного реноватора ПРАКТИКА 240-485
Набор оснастки для аккумуляторного МФИ ПРАКТИКА VELCRO 240-447
175 ₽
Набор оснастки для аккумуляторного МФИ ПРАКТИКА VELCRO 240-447
Многофункциональный инструмент CROWN CT16004 BMC
7 890 ₽
Многофункциональный инструмент CROWN CT16004 BMC
Электрический гравер в наборе Deko DKRT200E 43 tools
1 690 ₽
Электрический гравер в наборе Deko DKRT200E 43 tools
Аккумуляторный реноватор Ставр МИА-20, ключ для замены
2 997 ₽
Аккумуляторный реноватор Ставр МИА-20, ключ для замены
Мультифункциональная машинка Makita TM3000C
11 589 ₽
Мультифункциональная машинка Makita TM3000C
Многофункциональный инструмент STURM MF5630C
4 790 ₽
Многофункциональный инструмент STURM MF5630C
Насадка для аккумуляторного реноватора BOSCH BIM DIY 2.609.256.945
890 ₽
Насадка для аккумуляторного реноватора BOSCH BIM DIY 2.609.256.945
Насадка для аккумуляторной шлифмашины BOSCH BIM HARDWOOD DIY 2.609.256.946
1 100 ₽
Насадка для аккумуляторной шлифмашины BOSCH BIM HARDWOOD DIY 2.609.256.946
Насадка для аккумуляторной шлифовальной машины BOSCH HM-RIFF 10.8 2.608.661.642
2 980 ₽
Насадка для аккумуляторной шлифовальной машины BOSCH HM-RIFF 10.8 2.608.661.642
Мультифункциональное устройство PATRIOT MF 305
4 095 ₽
Мультифункциональное устройство PATRIOT MF 305
Насадка для аккумуляторной полировальной машины BOSCH BIM METAL 2.609.256.950
530 ₽
Насадка для аккумуляторной полировальной машины BOSCH BIM METAL 2.609.256.950
Стационарный реноватор для дома BOSCH PMF 250 CES
14 530 ₽
Стационарный реноватор для дома BOSCH PMF 250 CES
Аккумуляторный реноватор BOSCH PMF 10.8 Li
11 433 ₽
Аккумуляторный реноватор BOSCH PMF 10.8 Li
Аккумуляторный реноватор BOSCH PMF 10.8 Li
12 500 ₽
Аккумуляторный реноватор BOSCH PMF 10.8 Li
Набор для аккумуляторной мультифункциональной машины 150 2.615.S72.4JA
6 970 ₽
Набор для аккумуляторной мультифункциональной машины 150 2.615.S72.4JA
Набор для аккумуляторного гравировального инструмента DREMEL 2.615.068.8JA
1 820 ₽
Набор для аккумуляторного гравировального инструмента DREMEL 2.615.068.8JA
Набор оснастки для инструмента BOSCH 2.608.661.694
4 830 ₽
Набор оснастки для инструмента BOSCH 2.608.661.694
Набор съемников для аккумуляторной шлифмашины DeWalt 20713
2 760 ₽
Набор съемников для аккумуляторной шлифмашины DeWalt 20713
Аккумуляторный реноватор ПРАКТИКА МФИ-10А2, ключ для замены
7 060 ₽
Аккумуляторный реноватор ПРАКТИКА МФИ-10А2, ключ для замены
Аккумуляторный мультитул Makita TM 30DWYE
17 699 ₽
Аккумуляторный мультитул Makita TM 30DWYE
Набор для лобзиковых и напольно-монтажных работ Bosch 2.609.256.979
2 814 ₽
Набор для лобзиковых и напольно-монтажных работ Bosch 2.609.256.979
Комплект измерительных аинструментов ADA на АКБ
3 490 ₽
Комплект измерительных аинструментов ADA на АКБ
Аккумуляторный реноватор Metabo MT 18 LTX Compact 1
24 399 ₽
Аккумуляторный реноватор Metabo MT 18 LTX Compact 1
Аккумуляторный реноватор Bosch UniversalMulti 12
14 208 ₽
Аккумуляторный реноватор Bosch UniversalMulti 12
Строительный реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
0 ₽
Строительный реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003