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Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
5 460 ₽
5 750 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
    Арт. Ю00000024651
    Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
    Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
    Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
      Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
      Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
      Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В

      Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В

      • -290 ₽
      5 460 ₽
      5 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024651

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18, 24, 36, 54
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      • -290 ₽
      5 460 ₽
      5 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Универсальное зарядное устройство FLEXVOLT DEWALT DCB118 предназначен для зарядки аккумуляторного инструмента DEWALT напряжением 54 В, а также совместим с инструментами напряжением 18 В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать процесс зарядки. Зарядное устройство с встроенным кулером для охлаждения. Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора. Многоступенчатая система заряда обеспечивает быстрый заряд и продлевает срок службы аккумулятора. Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства. Диагностика со светодиодной индикацией. Легко транспортируемое зарядное устройство

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество 
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени