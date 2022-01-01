Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
Арт. Ю00000024651
Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT для батарей XR Li-Ion 18/54В
Арт. Ю00000024651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Подходит для аккумуляторов, В
|18, 24, 36, 54
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Универсальное зарядное устройство FLEXVOLT DEWALT DCB118 предназначен для зарядки аккумуляторного инструмента DEWALT напряжением 54 В, а также совместим с инструментами напряжением 18 В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать процесс зарядки. Зарядное устройство с встроенным кулером для охлаждения. Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора. Многоступенчатая система заряда обеспечивает быстрый заряд и продлевает срок службы аккумулятора. Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства. Диагностика со светодиодной индикацией. Легко транспортируемое зарядное устройство
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени