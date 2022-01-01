Строительные пистолеты
50 товаров
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- 1 635 ₽1 990 ₽Материал: алюминийВес инструмента: 0.435 кг
- -355 ₽
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- 692 ₽1 100 ₽
- -408 ₽
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- 2 670 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.82 кг
- 980 ₽Материал: металлВес инструмента: 0.3 кг
- 460 ₽Материал: металлВес инструмента: 0.22 кг
- -83 ₽
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- 979 ₽1 180 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.26 кг
- -201 ₽
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- 849 ₽1 810 ₽Материал: пластикВес инструмента: 0.4 кг
- -961 ₽
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- 350 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.14 кг
- 300 ₽Материал: металлВес инструмента: 0.1 кг
- 1 820 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.48 кг
- 1 260 ₽Материал: металлВес инструмента: 0.3 кг
- 970 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.28 кг
- 1 625 ₽Материал: стальВес инструмента: 0.55 кг
- 567 ₽860 ₽
- -293 ₽
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- 414 ₽Материал: металлВес инструмента: 0.2 кг
- Нет в наличииМатериал: алюминийВес инструмента: 0.48 кг
- Нет в наличии
- Нет в наличииМатериал: металлВес инструмента: 0.2 кг
- Нет в наличииМатериал: стальВес инструмента: 0.26 кг
- Нет в наличии4.8 ВНапряжение аккумулятора, В: 4.8Емкость аккумулятора, А/ч: 1.2Тип аккумулятора: Ni-MH
- Нет в наличииМатериал: металлВес инструмента: 0.21 кг
- Нет в наличииМатериал: стальВес инструмента: 0.24 кг
Строительные пистолеты применяют при отделке, строительных, ремонтных работах для крепежа изделий, герметизации стыков, монтажа утеплителя. Могут использоваться для операций с разными материалами (бетоном, кирпичом, деревом). Можно выбрать пистолеты для работы с монтажной пеной, герметиком клеем.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительные пистолеты в городе Ярославль по цене от 102 до 4490 рублей. В наличии более 50 наименований. Строительные пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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