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Строительные пистолеты

50 товаров
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Строительные пистолеты применяют при отделке, строительных, ремонтных работах для крепежа изделий, герметизации стыков, монтажа утеплителя. Могут использоваться для операций с разными материалами (бетоном, кирпичом, деревом). Можно выбрать пистолеты для работы с монтажной пеной, герметиком клеем.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительные пистолеты в городе Ярославль по цене от 102 до 4490 рублей. В наличии более 50 наименований. Строительные пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пистолет Gefest GFT-5
48 450 ₽
Пистолет Gefest GFT-5
Строительный монтажный пистолет Gefest GFT603
12 500 ₽
Строительный монтажный пистолет Gefest GFT603
Пистолет Matrix 57326
1 250 ₽
Пистолет Matrix 57326
Пистолет PATRIOT GH 60B.830901035
355 ₽
Пистолет PATRIOT GH 60B.830901035
Пистолет Matrix 57340
850 ₽
Пистолет Matrix 57340
Строительный монтажный пистолет Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
6 430 ₽
Строительный монтажный пистолет Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
Строительный монтажный пистолет ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ FATMAX XL TORPEDO 043609 (250 мм, 3 капсулы)
789 ₽
Строительный монтажный пистолет ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ FATMAX XL TORPEDO 043609 (250 мм, 3 капсулы)
Строительный монтажный пистолет ШАБАШКА 031-0007
445 ₽
Строительный монтажный пистолет ШАБАШКА 031-0007
Строительный монтажный пистолет Fomeron Simple 590123
490 ₽
Строительный монтажный пистолет Fomeron Simple 590123
Строительный монтажный пистолет Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)
480 ₽
Строительный монтажный пистолет Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)
Строительный монтажный пистолет Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
1 755 ₽
Строительный монтажный пистолет Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
Строительный монтажный пистолет Вихрь 73/3/6/3
560 ₽
Строительный монтажный пистолет Вихрь 73/3/6/3
Пистолет монтажный строительный Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
703 ₽
Пистолет монтажный строительный Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
Строительный монтажный пистолет Blast DIY 590230
490 ₽
Строительный монтажный пистолет Blast DIY 590230
Строительный монтажный пистолет P.I.T. Р7000002S
625 ₽
Строительный монтажный пистолет P.I.T. Р7000002S