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Строительные пистолеты применяют при отделке, строительных, ремонтных работах для крепежа изделий, герметизации стыков, монтажа утеплителя. Могут использоваться для операций с разными материалами (бетоном, кирпичом, деревом). Можно выбрать пистолеты для работы с монтажной пеной, герметиком клеем.

Строительные пистолеты применяют при отделке, строительных, ремонтных работах для крепежа изделий, герметизации стыков, монтажа утеплителя. Могут использоваться для операций с разными материалами (бетоном, кирпичом, деревом). Можно выбрать пистолеты для работы с монтажной пеной, герметиком клеем.