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Монтажный пистолет Gefest GFT-5
5.0
1
48 450 ₽
Монтажные пневмопистолеты
  • Персональная скидка
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Арт. X12920614
5.0
1
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
  • Персональная скидка
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Монтажный пистолет Gefest GFT-5

Монтажный пистолет Gefest GFT-5

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48 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X12920614
5.0
1

Характеристики

Производитель
Gefest
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
385х150х75
Класс
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
48 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пистолет монтажный Gefest GFT-5 используется тогда, когда не справляется обычный молоток, или сдает позиции даже самая крепкая ручная отвертка. С помощью пистолета Gefest gft5 можно устанавливать метизы в кирпич, сталь, бетон и камень без особых усилий. Предназначается монтажный пистолет в основном для металлических дюбель-гвоздей, но подойдет и для других крепежных изделий, когда их необходимо вмонтировать в твердый материал. Gefest gft 5 имеет изящный вытянутый корпус с противоударным покрытием, что позволяет оставить беспокойство о сохранности инструмента при долговременном использовании. Он производителен, крепок и не требует никаких источников питания - это по-настоящему современный, прочный и универсальный инструмент.

    Преимущества

    • Многоцелевое применение
    • Длительная эксплуатация
    • Энергонезависимость
    • Долговечность