Монтажный пистолет Gefest GFT-5

Пистолет монтажный Gefest GFT-5 используется тогда, когда не справляется обычный молоток, или сдает позиции даже самая крепкая ручная отвертка. С помощью пистолета Gefest gft5 можно устанавливать метизы в кирпич, сталь, бетон и камень без особых усилий. Предназначается монтажный пистолет в основном для металлических дюбель-гвоздей, но подойдет и для других крепежных изделий, когда их необходимо вмонтировать в твердый материал. Gefest gft 5 имеет изящный вытянутый корпус с противоударным покрытием, что позволяет оставить беспокойство о сохранности инструмента при долговременном использовании. Он производителен, крепок и не требует никаких источников питания - это по-настоящему современный, прочный и универсальный инструмент.

Преимущества