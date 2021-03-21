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Монтажный пистолет Gefest GFT-5
Арт. X12920614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|385х150х75
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Класс
|бытовой
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- Пистолет монтажный Gefest GFT-5 используется тогда, когда не справляется обычный молоток, или сдает позиции даже самая крепкая ручная отвертка. С помощью пистолета Gefest gft5 можно устанавливать метизы в кирпич, сталь, бетон и камень без особых усилий. Предназначается монтажный пистолет в основном для металлических дюбель-гвоздей, но подойдет и для других крепежных изделий, когда их необходимо вмонтировать в твердый материал. Gefest gft 5 имеет изящный вытянутый корпус с противоударным покрытием, что позволяет оставить беспокойство о сохранности инструмента при долговременном использовании. Он производителен, крепок и не требует никаких источников питания - это по-настоящему современный, прочный и универсальный инструмент.
Преимущества
- Многоцелевое применение
- Длительная эксплуатация
- Энергонезависимость
- Долговечность