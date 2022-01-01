Пневматические шуруповерты
Найдено: 9 товаров
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- 3 760 ₽Давление, атм: 6.3Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 13 НмРасход воздуха, л/мин: 135
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- 6 130 ₽7 484 ₽Давление, атм: 6.2Тип пневмошуруповерта: прямойКрутящий момент 6.9 НмРасход воздуха, л/мин: 170
- -1 354 ₽
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- 6 957 ₽Давление, атм: 6.3Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 13.5 НмРасход воздуха, л/мин: 170
- Персональная скидка
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 35 НмРасход воздуха, л/мин: 270
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 14 НмРасход воздуха, л/мин: 340
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 5.2 НмРасход воздуха, л/мин: 142
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 20.7 НмРасход воздуха, л/мин: 270
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Тип пневмошуруповерта: прямойКрутящий момент 6.9 НмРасход воздуха, л/мин: 170
- Нет в наличииДавление, атм: 7Тип пневмошуруповерта: угловойКрутящий момент 10 НмРасход воздуха, л/мин: 114
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические шуруповерты в городе Ярославль по цене от 3181 до 16270 рублей. В наличии более 9 наименований. Пневматические шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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