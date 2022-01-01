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В этой категории представлен ассортимент профессиональных инструментов, работающих без расходных материалов - на сжатом воздухе. В отличие от динамометрических ключей, комбинированные пистолеты помогут установить не только гайки, но и винты, шурупы и болты. Для этого нужно всего лишь сменить оснастку патрона.