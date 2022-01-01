Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пылесосы

Промышленные пылесосы (строительные)

Найдено: 110 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить промышленные пылесосы (строительные) в городе Ярославль по цене от 3050 до 87899 рублей. В наличии более 110 наименований. Промышленные пылесосы (строительные) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE 62 E 47840124403
21 990 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE 62 E 47840124403
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE 62
17 990 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE 62
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE-122 E
54 990 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Stihl SE-122 E
Пылесос с розеткой для инструмента Вихрь СП-1500/30
10 490 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Вихрь СП-1500/30
Пылесос с розеткой для инструмента Patriot VC 205
8 990 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Patriot VC 205
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus
6 041 ₽
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus
Пылесос электрический P.I.T. PVC20-C Мастер
7 799 ₽
Пылесос электрический P.I.T. PVC20-C Мастер
Пылесос строительный Stihl SE 33 SE010124413
9 990 ₽
Пылесос строительный Stihl SE 33 SE010124413
Пылесос строительный Karcher NT 22/1 Ap L EU
20 990 ₽
Пылесос строительный Karcher NT 22/1 Ap L EU
Пылесос с розеткой для инструмента Karcher WD 3 P S V-17/4/20
13 590 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Karcher WD 3 P S V-17/4/20
Пылесос с розеткой для инструмента Fubag WD 5SP
9 490 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Fubag WD 5SP
Пылесос с розеткой для инструмента Вихрь СП-1500/20
7 190 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Вихрь СП-1500/20
Пылесос строительный для уборки дома Karcher SE 4001 1.081-130
22 690 ₽
Пылесос строительный для уборки дома Karcher SE 4001 1.081-130
Пылесос электрический Panda 503
17 194 ₽
Пылесос электрический Panda 503
Пылесос с розеткой для инструмента Metabo ASA 32
25 099 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Metabo ASA 32
Пылесос строительный для влажной уборки Karcher WD 2
4 990 ₽
Пылесос строительный для влажной уборки Karcher WD 2
Пылесос строительный Panda 433
57 080 ₽
Пылесос строительный Panda 433
Пылесос строительный для влажной уборки Metabo AS 20 L
13 399 ₽
Пылесос строительный для влажной уборки Metabo AS 20 L
Пылесос строительный Энкор Корвет-365 93650
6 750 ₽
Пылесос строительный Энкор Корвет-365 93650
Пылесос строительный для уборки жидкостей Karcher WD 5 Premium 1.348-230
18 280 ₽
Пылесос строительный для уборки жидкостей Karcher WD 5 Premium 1.348-230
Пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202
28 990 ₽
Пылесос Karcher DS 6.000 Mediclean 1.195-202
Пылесос строительный для уборки жидкостей Bosch GAS 35 L SFC
52 259 ₽
Пылесос строительный для уборки жидкостей Bosch GAS 35 L SFC
Пылесос строительный для уборки дома Энкор Корвет-366 93660
7 250 ₽
Пылесос строительный для уборки дома Энкор Корвет-366 93660
Пылесос строительный для уборки стружки Karcher WD 6 (MV 6) P Premium
26 990 ₽
Пылесос строительный для уборки стружки Karcher WD 6 (MV 6) P Premium
Пылесос Karcher NT 35/1 АР 1.184.-505
21 480 ₽
Пылесос Karcher NT 35/1 АР 1.184.-505
Пылесос строительный для уборки дома Karcher WD 3 P Premium EU-T
12 290 ₽
Пылесос строительный для уборки дома Karcher WD 3 P Premium EU-T
Пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321
68 090 ₽
Пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321
Пылесос строительный MERAN VC-2/70TR
21 830 ₽
Пылесос строительный MERAN VC-2/70TR
Пылесос строительный для уборки дома MERAN VC-3/100TR
28 745 ₽
Пылесос строительный для уборки дома MERAN VC-3/100TR
Пылесос строительный MERAN VC-3/80TR
24 967 ₽
Пылесос строительный MERAN VC-3/80TR
Пылесос строительный Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0
15 990 ₽
Пылесос строительный Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0
Пылесос электрический Вихрь СП-1500/20
7 340 ₽
Пылесос электрический Вихрь СП-1500/20
Пылесос строительный Karcher VC 3 1.198-125
13 990 ₽
Пылесос строительный Karcher VC 3 1.198-125
Пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
15 890 ₽
Пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
Пылесос с розеткой для инструмента Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30
9 430 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30
Пылесос с розеткой для инструмента Kolner KVC 1900S
10 260 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Kolner KVC 1900S
Пылесос строительный Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
59 099 ₽
Пылесос строительный Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
Пылесос Panda 440 GA XP
28 865 ₽
Пылесос Panda 440 GA XP
Пылесос с розеткой для инструмента Makita vc2512l
21 990 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Makita vc2512l
Пылесос Panda 515 XP Plast
12 720 ₽
Пылесос Panda 515 XP Plast
Пылесос с розеткой для инструмента Karcher WD 5 P 1.348-194
20 490 ₽
Пылесос с розеткой для инструмента Karcher WD 5 P 1.348-194
Пылесос Kolner KVC 1800DS
7 699 ₽
Пылесос Kolner KVC 1800DS
Пылесос строительный Panda 423
46 087 ₽
Пылесос строительный Panda 423