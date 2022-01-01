Ручной заклепочник легко и быстро скрепляет тонкостенные профили, металлические листы, другие металлоконструкции. Клепка монтируется с одной стороны. Такое крепление отличается высокой прочностью, эстетичностью, долговечностью и экономичностью по сравнению с резьбовым соединением.

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