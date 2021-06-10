Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)

Преимущества

Работа со всеми видами клепок

Небольшой вес

Ограничители для пальцев

Хомут для фиксации ручек

Рабочие элементы выполнены из хромистой стали и закалены

Корпус выполнен из специального литья под давлением

Изогнутая рукоять

Усиленный заклепочник KRAFTOOL 31173 предназначен для создания неразъемных соединений и может работать с клепками разного диаметра (2.4/ 3.2/ 4/ 4.8). Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Мягкие прорезиненные рукоятки с ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват инструмента. Задняя рукоятка изогнута для передачи усилия при работе.