Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
Арт. Х150581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|320x110x30
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- Усиленный заклепочник KRAFTOOL 31173 предназначен для создания неразъемных соединений и может работать с клепками разного диаметра (2.4/ 3.2/ 4/ 4.8). Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Мягкие прорезиненные рукоятки с ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват инструмента. Задняя рукоятка изогнута для передачи усилия при работе.
Преимущества
- Работа со всеми видами клепок
- Небольшой вес
- Ограничители для пальцев
- Хомут для фиксации ручек
- Рабочие элементы выполнены из хромистой стали и закалены
- Корпус выполнен из специального литья под давлением
- Изогнутая рукоять