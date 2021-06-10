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Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
5.0
3
2 150 ₽
Заклепочники
    Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
    Арт. Х150581
    5.0
    3
    Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)

      Заклепочник усиленный Kraftool 31173 (2.4 - 4.8 мм)

      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150581
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		320x110x30
      Все характеристики
      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Усиленный заклепочник KRAFTOOL 31173 предназначен для создания неразъемных соединений и может работать с клепками разного диаметра (2.4/ 3.2/ 4/ 4.8). Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Мягкие прорезиненные рукоятки с ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват инструмента. Задняя рукоятка изогнута для передачи усилия при работе.

        Преимущества

        • Работа со всеми видами клепок
        • Небольшой вес
        • Ограничители для пальцев
        • Хомут для фиксации ручек
        • Рабочие элементы выполнены из хромистой стали и закалены
        • Корпус выполнен из специального литья под давлением
        • Изогнутая рукоять