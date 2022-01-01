Демонтаж метизов, зачистка кабелей и проводов, установка разъемов – все эти работы упрощаются, если использовать шарнирно-губцевый инструмент. Его рабочие части изготовлены из прочного металла, что обеспечивает долговечность использования при самых интенсивных нагрузках, а рукоятки максимально эргономичны и удобны.

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