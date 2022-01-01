Бокорезы (кусачки) представляют собой режущий инструмент, функционирующий по принципу рычага. Используется такая схема в целях увеличения прилагаемого для разрезания материала (преимущественно проводов, проволоки) усилия. Способствуют разрезанию изделий любой формы, диаметра, типа.

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