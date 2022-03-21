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Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
5.0
2
1 520 ₽
Бокорезы
    Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
    Арт. Х130733017
    5.0
    2
    Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
    Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
    Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)

      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733017
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		215
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусачки для кабеля FatMax 215 мм Stanley 0-89-874 оснащены удобными длинными рукоятками, которые изготовлены из двухкомпонентного материала, что обеспечивает надежный захват инструмента. Режущие части кованы из хромованадиевой стали, что обеспечивает качественную работу и длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Кусачки для кабеля
        • Полированные губки
        • Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Длина инструмента 215 мм