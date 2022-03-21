Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)

Преимущества

Кусачки для кабеля

Полированные губки

Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов

Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Длина инструмента 215 мм

Кусачки для кабеля FatMax 215 мм Stanley 0-89-874 оснащены удобными длинными рукоятками, которые изготовлены из двухкомпонентного материала, что обеспечивает надежный захват инструмента. Режущие части кованы из хромованадиевой стали, что обеспечивает качественную работу и длительный срок эксплуатации.