Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
Арт. Х130733017
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|215
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Кусачки для кабеля FatMax 215 мм Stanley 0-89-874 оснащены удобными длинными рукоятками, которые изготовлены из двухкомпонентного материала, что обеспечивает надежный захват инструмента. Режущие части кованы из хромованадиевой стали, что обеспечивает качественную работу и длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Кусачки для кабеля
- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Длина инструмента 215 мм