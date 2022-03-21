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Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
5.0
2
1 680 ₽
Бокорезы
    Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
    Арт. Х130733014
    5.0
    2
    Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
    Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
    Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности

      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности

      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733014
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • окорезы 200 мм FatMax Stanley 0-89-861 оснащены специальными накладками на рукоятках, которые устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов. Нескользящее покрытие обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Полированные губки выполнены из прочной стали и термообработаны для большей прочности и долговечности.

        Преимущества

        • Кусачки диагональные
        • Полированные губки Stanley 0-89-861
        • Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Эргономичные накладки на рукоятках
        • Прочная конструкция 200 мм