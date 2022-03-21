Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности

Преимущества

Кусачки диагональные

Полированные губки Stanley 0-89-861

Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов

Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Эргономичные накладки на рукоятках

Прочная конструкция 200 мм

окорезы 200 мм FatMax Stanley 0-89-861 оснащены специальными накладками на рукоятках, которые устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов. Нескользящее покрытие обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Полированные губки выполнены из прочной стали и термообработаны для большей прочности и долговечности.