Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
Арт. Х130733014
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь 45
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- окорезы 200 мм FatMax Stanley 0-89-861 оснащены специальными накладками на рукоятках, которые устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов. Нескользящее покрытие обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Полированные губки выполнены из прочной стали и термообработаны для большей прочности и долговечности.
Преимущества
- Кусачки диагональные
- Полированные губки Stanley 0-89-861
- Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Прочная конструкция 200 мм